Une entreprise chinoise, DAS Solar, ouvrira en juin prochain une usine de panneaux photovoltaïques dans le Doubs. Celle-ci doit créer «au moins 450 emplois dans un premier temps», a indiqué lundi sa direction.

La création d'une usine en Europe serait motivée par «la demande de l'Union européenne d'une part de fabrication européenne» dans ce domaine (image d'illustration). KEYSTONE

ATS

Cette usine, d'une capacité de production de 3 gigawatts (GW), représente un investissement de 109 millions d'euros pour la construction de trois lignes d'assemblage de panneaux, a indiqué Shi Si, vice-présidente de DAS Solar.

Dans ce but, la société s'est rendue acquéreuse lundi d'un ancien site industriel situé à Mandeure, près de Montbéliard.

De 450 à 600 emplois

L'usine est dimensionnée pour «l'accueil de 450 à 600 emplois», pour lesquels les recrutements débuteront «le mois prochain», a précisé la dirigeante au cours d'un point de presse organisé avec la communauté Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).

Elle sera la première en Europe de DAS Solar, une entreprise fondée en 2018 qui a créé 14 usines en Chine pour un effectif de 8900 salariés et une capacité cumulée de 55 GW, selon Mme Shi Si.

La création d'une usine en Europe est motivée par «la demande de l'Union européenne d'une part de fabrication européenne» dans ce domaine, a précisé la dirigeante. L'entreprise a choisi la France après avoir prospecté également «en Allemagne et en Espagne», le gouvernement français et les collectivités ayant «marqué un grand intérêt pour notre projet» et concrétisé des «échanges rapides», a-t-elle ajouté.

«Filière locale photovoltaïque complète»

L'entreprise chinoise a dit vouloir développer une «filière locale photovoltaïque complète», qui ajouterait à l'assemblage des panneaux la production des cellules photovoltaïques, ainsi que des activités en sous-traitance par des «partenaires chinois et locaux», comme les câbles et connecteurs et les wafers (tranches de silicium).

L'addition de ces projets représente un «potentiel total de 2500 emplois tel que présenté aux autorités locales», a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

Huit panneaux solaires sur dix, dans le monde, sont fabriqués en Chine et les dix premiers fournisseurs au monde de panneaux solaires sont chinois, avec des exportations à un niveau record de 45 milliards d'euros l'an dernier, selon le cabinet Wood Mackenzie.

Nombre de pays occidentaux accusent Pékin de «surcapacité» délibérée lui permettant d'inonder le marché de matériel à prix cassés et de tuer ainsi la concurrence.

En représailles, Washington a doublé les droits de douane sur les panneaux solaires chinois, les faisant passer à 50%. L'Union européenne enquête sur de possibles subventions excessives reçues par les fabricants chinois de ce secteur.

ATS