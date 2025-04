L'organisation economiesuisse appelle le Conseil fédéral à négocier rapidement des solutions avec le gouvernement américain suite à l'annonce de droits de douane de 31%. Pour l’économie exportatrice suisse, c'est «un coup dur», réagit la faîtière.

Les droits de douane américains sur les importations de Suisse sont «nuisibles et injustifiés», écrit economiesuisse dans une prise de position publiée dans la nuit de mercredi à jeudi. L'organisation appelle le Conseil fédéral à clarifier rapidement la situation avec les États-Unis.

L'escalade actuelle de la politique commerciale pèse lourdement sur l’industrie exportatrice suisse. Les nouveaux droits de douane américains rendent les exportations suisses plus chères, affaiblissent la compétitivité des entreprises et pèsent sur le climat d’investissement, écrit la faîtière. Et ce «à un moment où les perspectives d’exportation sur d’autres marchés sont déjà assombries».

«Une nouvelle escalade du conflit commercial doit absolument être évitée», prévient economiesuisse. La faîtière demande au Conseil fédéral et à la diplomatie économique suisse d'agir rapidement pour trouver des solutions à la table des négociations avec le gouvernement américain.

Investissements

Avec environ 53 milliards de francs (or exclu), les États-Unis sont le principal marché d’exportation de la Suisse, devant l’Allemagne, rappelle l'organisation. Après les industries technologiques suisses qui souffraient des droits de douane américains sur l’acier et l’aluminium, les droits de douane réciproques affectent directement les exportations américaines de nombreux secteurs suisses.

La Suisse est aussi un partenaire économique de premier plan, souligne economiesuisse: elle est le sixième investisseur étranger et occupe la première place en matière de recherche et développement. Les entreprises suisses génèrent environ 400'000 emplois aux États-Unis, avec un salaire moyen d’environ 130'000 dollars. La Suisse applique en outre une TVA très basse et n’a pas introduit de mécanisme de compensation des émissions de CO2.

Les nouveaux tarifs excluent, entre autres, les exportations d’acier et d’aluminium (déjà soumises à 25 %). Les produits pharmaceutiques ne sont pas concernés selon le décret signé le 2 avril.