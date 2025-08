La plupart des partis suisses critiquent les droits de douane de 39% imposés par Donald Trump. Mais ils sont divisés sur les solutions à apporter, entre renforcement de la compétitivité de la Suisse ou collaboration encore plus étroite avec l'Union européenne.

Pour le PLR, la décision de Donald Trump est «une catastrophe et une attaque directe contre notre prospérité». sda

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué, le PLR dénonce «une catastrophe et une attaque directe contre notre prospérité». Donald Trump «agit à l'encontre de tous les principes» que les libéraux-radicaux et les démocraties occidentales défendent: fiabilité, libre-échange et un ordre mondial fort fondé sur des règles.

Les Etats-Unis sabotent aussi bien les relations «très bonnes et fiables» qu'ils entretiennent depuis des décennies avec la Suisse que le libre-échange dans son ensemble.

Renforcer la compétitivité

Le parti appelle le Conseil fédéral à poursuivre ses négociations avec Washington pour une solution «viable». Mais aussi à prendre des mesures «rapides et déterminées» pour soutenir la compétitivité des entreprises helvétiques et atténuer les dommages économiques. Dans un plan adopté à la fin juin, il s'oppose notamment à tout nouvel impôt et demande un gel de l'embauche à la Confédération.

Dans une prise de position envoyée à Keystone-ATS, l'UDC demande elle aussi au gouvernement «d'alléger massivement» la charge qui pèse sur l'économie. Pour son président Marcel Dettling, il est urgent de réduire les impôts et les taxes, de diminuer la bureaucratie et de lever certaines réglementations.

Pour le parti, «s'aligner sur l'UE et adopter ainsi la bureaucratie monstrueuse et toutes les réglementations de l'UE serait la chose la plus stupide que la Suisse puisse faire». Il faut plutôt suivre la voie tracée par Guy Parmelin et conclure des accords de libre-échange avec le plus grand nombre de pays possible afin de ne pas dépendre de partenaires commerciaux individuels.

Coopérer avec l'UE

A l'inverse, le Parti socialiste estime que l'annonce de Donald Trump «montre une fois de plus» que la Suisse ne doit pas s'isoler sur la scène internationale. Pour lui, une chose est claire: la Suisse doit coopérer plus étroitement avec l'Europe et les autres démocraties.

«Dans un monde où les acteurs les plus puissants agissent de manière imprévisible, il est essentiel de faire corps avec des partenaires fiables», estime le co-président du groupe parlementaire Samuel Bendahan, critiquant «la politique de complaisance de la majorité bourgeoise du Conseil fédéral».

«S'agenouiller devant Trump et faire cavalier seul était clairement une erreur», renchérit la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone sur le réseau social Bluesky. Elle exige notamment une coopération étroite avec l'UE et le lancement d'un programme de relance pour une politique industrielle verte.

La Genevoise appelle également à taxer les entreprises technologiques américaines, défendre le multilatéralisme, mettre fin à l'acquisition de l'avion de combat américain F-35, ainsi qu'au plan d'austérité.

«Décisions arbitraires de Washington ou relations stables avec l'UE? Plus que jamais: oui aux Bilatérales III», martèle pour sa part le Parti Vert'libéral sur X. Sur le même réseau social, son président Jürg Grossen estime que les milieux bourgeois de droite doivent renoncer à l'idée de se tourner uniquement vers Washington parce que c'est le marché «le plus important» pour la Suisse.

«Eviter le pire»

Donald Trump «joue au chat et à la souris avec la Suisse», ajoute le Bernois. Les prétendues «bonnes relations» n'ont pas porté leurs fruits. «Le Conseil fédéral doit maintenant descendre de ses grands chevaux et éviter le pire d'ici le 7 août», affirme le Bernois.

L'ancien président du Centre Gerhard Pfister critique pour sa part une «politique arbitraire de Trump (qui) nuit comme aucune à la Suisse». Pour lui, s'engager en faveur d'une coopération avec d'autres pays fondée sur des règles et des valeurs et légitimée démocratiquement reste néanmoins la seule option pour la Suisse.

La conseillère nationale Elisabeth Schneider-Schneiter (Centre/BL) va plus loin en parlant d'un «choc plus que salutaire». L'UDC et les quelques gestionnaires de fonds spéculatifs de Suisse centrale qui veulent se donner de l'importance devraient désormais se demander si une polémique contre l'accord-cadre avec l'UE est vraiment encore appropriée, ajoute-t-elle.