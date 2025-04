Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, a déclaré vendredi à ses homologues américains que les nouveaux droits de douane de 20% imposés par le président Donald Trump à l'Union européenne étaient «injustifiés». Il a réitéré l'engagement de l'UE à mener des «négociations sérieuses».

M. Sefcovic a déclaré sur X: «J'ai été clair: les droits de douane américains sont préjudiciables et injustifiés» (photo prétexte). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après un échange «franc» de deux heures avec le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick et le représentant de la Maison-Blanche au Commerce Jamieson Greer, M. Sefcovic a déclaré sur X: «J'ai été clair: les droits de douane américains sont préjudiciables et injustifiés. Les relations commerciales (entre l'UE et les États-Unis, ndlr.) ont besoin d'une nouvelle approche. L'UE s'est engagée à mener des négociations sérieuses, mais elle est également prête à défendre ses intérêts.»