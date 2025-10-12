La Chine a accusé dimanche les Etats-Unis de «deux poids, deux mesures», après l'annonce par Donald Trump de droits de douane supplémentaires de 100% sur ses marchandises, devant s'ajouter prochainement à ceux déjà en vigueur.

Donald Trump a estimé vendredi ne plus «avoir de raison» de rencontrer le numéro un chinois Xi Jinping au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le président américain a dit réagir à une «posture commerciale extraordinairement agressive» adoptée par la deuxième puissance économique mondiale qui a décidé d'encadrer davantage les exportations de technologies liées aux terres rares, un secteur particulièrement stratégique.

Ces nouveaux droits de douane doivent s'appliquer à partir du 1er novembre «ou avant», a déclaré M. Trump.

«La déclaration américaine en question est un exemple typique de 'deux poids, deux mesures'», a réagi un porte-parole du ministère chinois du Commerce dans un communiqué diffusé en ligne.

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de terres rares, ces matériaux indispensables aux industriels, et Washington l'accusait déjà d'abuser de cette position dominante. Les nouveaux contrôles annoncés jeudi par Pékin concernent l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux, selon le ministère.

«Une vraie surprise» pour Donald Trump, qui a estimé vendredi ne plus «avoir de raison» de rencontrer le numéro un chinois Xi Jinping au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec, 31 octobre-1er novembre), une entrevue qu'il avait lui-même annoncée en septembre.

Dimanche, le ministère chinois du Commerce a estimé que les «actions» de Washington «nuisent gravement aux intérêts de la Chine et minent (...) l'atmosphère des discussions économiques et commerciales entre les deux parties». Et d'ajouter: «Menacer à tout bout de champ de droits de douane élevés n'est pas la bonne approche pour coopérer avec la Chine.»