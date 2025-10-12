  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane Pékin accuse les USA de deux poids, deux mesures

ATS

12.10.2025 - 08:42

La Chine a accusé dimanche les Etats-Unis de «deux poids, deux mesures», après l'annonce par Donald Trump de droits de douane supplémentaires de 100% sur ses marchandises, devant s'ajouter prochainement à ceux déjà en vigueur.

Donald Trump a estimé vendredi ne plus «avoir de raison» de rencontrer le numéro un chinois Xi Jinping au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique.
Donald Trump a estimé vendredi ne plus «avoir de raison» de rencontrer le numéro un chinois Xi Jinping au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.10.2025, 08:42

12.10.2025, 08:44

Le président américain a dit réagir à une «posture commerciale extraordinairement agressive» adoptée par la deuxième puissance économique mondiale qui a décidé d'encadrer davantage les exportations de technologies liées aux terres rares, un secteur particulièrement stratégique.

Ces nouveaux droits de douane doivent s'appliquer à partir du 1er novembre «ou avant», a déclaré M. Trump.

«La déclaration américaine en question est un exemple typique de 'deux poids, deux mesures'», a réagi un porte-parole du ministère chinois du Commerce dans un communiqué diffusé en ligne.

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de terres rares, ces matériaux indispensables aux industriels, et Washington l'accusait déjà d'abuser de cette position dominante. Les nouveaux contrôles annoncés jeudi par Pékin concernent l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux, selon le ministère.

«Une vraie surprise» pour Donald Trump, qui a estimé vendredi ne plus «avoir de raison» de rencontrer le numéro un chinois Xi Jinping au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec, 31 octobre-1er novembre), une entrevue qu'il avait lui-même annoncée en septembre.

Dimanche, le ministère chinois du Commerce a estimé que les «actions» de Washington «nuisent gravement aux intérêts de la Chine et minent (...) l'atmosphère des discussions économiques et commerciales entre les deux parties». Et d'ajouter: «Menacer à tout bout de champ de droits de douane élevés n'est pas la bonne approche pour coopérer avec la Chine.»

Les plus lus

Traditionalisme, transphobie, racisme... l'idéologie de droite sur papier glacé
Electricité trop chère, cigares de la honte et joli pécule pour l'ex secrétaire du DDPS
Un projet présumé d'attentat a été déjoué en Suisse!
Dans les ruines de Gaza: «Ce que je vois est plus fort que tous les mots...»
Le blues des pharmaciens: «Ça rend notre vie plus compliquée»
Diane Keaton, légende d’Hollywood, s’est éteinte à 79 ans