Washington a remboursé 22 milliards en mai

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane Washington a remboursé 22 milliards en mai

ATS

10.6.2026 - 23:16

Le département américain du Trésor a annoncé mercredi avoir remboursé 22 milliards de dollars de droits de douane le mois dernier, marquant le début de remboursements après l'annulation des surtaxes par la Cour suprême en février dernier.

Le président Donald Trump avait fait de la mise en place de droits de douane un des principaux points de son programme économique.
Le président Donald Trump avait fait de la mise en place de droits de douane un des principaux points de son programme économique.
IMAGO/Newscom / AdMedia

Keystone-SDA

10.06.2026, 23:16

Après la décision de la plus haute juridiction du pays, un juge avait imposé à l'administration d'enclencher le processus de remboursement des surtaxes indument prélevées, estimées à un total d'environ 166 milliards de dollars par les services de douanes. Mais le gouvernement avait fait appel le 2 juin de cette décision, ce qui pourrait avoir des conséquences sur ces premiers remboursements.

Dans le même temps, l'agence américaine des douanes (CPB) avait demandé un délai afin de mettre en place le système informatique permettant de lancer cette opération, alors que plus de 330'000 importateurs sont concernés, selon l'agence.

Avant même la décision de la Cour suprême, plusieurs entreprises avaient déposé un recours en justice afin de demander le remboursement du trop perçu par l'Etat, en prévision d'une décision favorable de la haute juridiction. C'est la première de ces requêtes qui avait imposé aux douanes américaines de mettre en place les systèmes permettant d'entamer les remboursements.

Le président Donald Trump avait fait de la mise en place de droits de douane un des principaux points de son programme économique, estimant qu'ils permettraient de remplacer au moins partiellement l'impôt sur le revenu tout en imposant aux entreprises de réimplanter des industries dans le pays.

Mais ses surtaxes portant sur l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis avaient été annulées par la Cour suprême en février, cette dernière estimant que M. Trump avait outrepassé les pouvoirs que lui conféraient la Constitution américaine.

Le président avait annoncé, dans la foulée de la décision, l'établissement de nouveaux droits de douane de 10%, pour une durée maximum de six mois.

Les plus lus

Bruel inculpé de viol, tentative de viol, agression et harcèlement sexuels
«Je ne pense pas que Patrick Bruel soit un prince charmant, mais...»
Gianni Infantino : «C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais...»
«Le plus hideux de l'histoire» : le maillot de la Nati moqué de toutes parts !
Sel, gras, nitrites, risque de cancer: tout n'est pas bon dans le jambon
Washington a remboursé 22 milliards en mai