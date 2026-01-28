  1. Clients Privés
Pratique «trompeuse» Easyjet au coeur d’une vive polémique au Royaume-Uni !

ATS

28.1.2026 - 08:55

La compagnie aérienne britannique EasyJet a été épinglée au Royaume-Uni pour sa pratique de prix d'appel sur les bagages cabine. Cette dernière a été jugée «trompeuse» par le régulateur de la publicité (ASA), selon un communiqué publié mercredi.

La compagnie aérienne britannique EasyJet a été épinglée au Royaume-Uni.
La compagnie aérienne britannique EasyJet a été épinglée au Royaume-Uni.
ats

Keystone-SDA

28.01.2026, 08:55

28.01.2026, 08:56

Le transporteur à bas coûts était mis en cause par l'association de consommateurs Which, qui l'accusait d'indiquer sur la page «Frais et charges» de son site la possibilité d'ajouter un bagage cabine lors d'une réservation pour un prix «à partir de 5,99 livres», un tarif qui semblerait en réalité introuvable sur les vols proposés.

Easyjet a expliqué lors de l'enquête que cette mention «avait pour but d'informer les consommateurs que 5,99 livres était le prix de départ». La compagnie n'a toutefois pas été en mesure de fournir des «preuves suffisantes» montrant que des bagages cabine pouvaient effectivement être réservés à ce tarif, souligne l'ASA dans son communiqué.

«Nous avons conclu que l'allégation de prix 'à partir de' n'était pas justifiée et était trompeuse», ajoute le régulateur, qui demande à Easyjet de veiller à ce que les prix indiqués soient disponibles «sur une proportion significative de ses vols».

