Macro économie Eclaircie des perspectives d'emploi au 4e trimestre

ATS

3.11.2025 - 11:05

L'introduction des droits de douane américains en août ne semble pas avoir affecté durablement le marché du travail en Suisse, à en croire le rebond de l'indicateur de l'emploi compilé par l'institut KOF.

L'introduction à l'été de droits de douane punitifs sur les exportations helvétiques vers les Etast-Unis n'a pas eu l'effet délétère attendu sur les perspectives d'emploi à brève échéance. (archive)
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 11:05

«Malgré les droits de douane américains, la dynamique baissière ne s'est pas accentuée récemment», ont indiqué lundi les économistes du KOF dans leur relevé trimestriel.

L'indicateur de l'emploi est en effet remonté à 0,7 point au quatrième trimestre, après avoir plongé à 0,6 point (chiffre révisé) le trimestre précédent. Ce baromètre est basé sur les réponses de quelque 4500 entreprises interrogées par le KOF.

Les sociétés se montrent «un peu plus confiantes, tant en ce qui concerne les effectifs actuels que les mois à venir», selon le sondage. Le jugement sur la situation actuelle de l'emploi se situe désormais à 0,6 point, contre -0,4 point au troisième trimestre. Les prévisions pour les trois prochains mois se sont également améliorées à 0,8 point, après -0,8 point au partiel précédent.

«Malgré cette légère augmentation, l'indicateur reste (...) nettement inférieur au niveau des années précédentes et signale dans l'ensemble une reprise modérée du marché du travail suisse», a averti le KOF.

La situation varie selon les secteurs. Selon les experts, «les entreprises du secteur manufacturier sont toujours nettement plus nombreuses à prévoir des suppressions d'emplois que des créations». Le baromètre de ce secteur est passé de -16,8 points au troisième trimestre à -14,2 points au partiel suivant, démontrant l'impact de la guerre commerciale sur cette branche.

Dans le commerce de détail, l'indicateur s'est légèrement amélioré de -3,9 points au troisième trimestre à -2,8 points au partiel sous revue. La situation est similaire dans la construction, où le baromètre est passé de 8,8 points au troisième trimestre à 9,9 points actuellement, au plus haut niveau depuis début 2024. Dans les autres services, le climat également s'est amélioré par rapport au trimestre précédent, l'indicateur passant de 7,3 à 9,5 points.

