Une haute cour de Serbie a annoncé mercredi avoir ordonné, faute de preuves, la fin de la procédure judiciaire visant un ancien ministre de la Construction, Goran Vesic, et plusieurs autres suspects, inculpés dans l'affaire de l'effondrement mortel à la gare de Novi Sad qui avait fait 16 morts en novembre 2024.

Dans ce dossier, Goran Vesic, 56 ans, qui avait démissionné quelques jours après l'accident, ainsi que 12 autres suspects, ont été inculpés de «crime grave contre la sécurité publique» par le procureur général de Novi Sad (nord). IMAGO/Xinhua

Keystone-SDA ATS

Cette décision n'est pas définitive et le parquet a aussitôt annoncé faire appel.

Plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours depuis cette tragédie, qui avait choqué le pays des Balkans et provoqué un important mouvement de contestation.

Cette décision de la justice risque d'envenimer la colère des étudiants, à la tête du mouvement national de protestation, qui ont récemment convoqué de nouvelles manifestations à travers la Serbie pour dimanche prochain.

Après la publication en septembre de l'acte d'inculpation, retravaillé après un premier renvoi fin 2024, il revenait aux juges de la Haute Cour de Novi Sad de statuer sur l'éventuel renvoi des accusés en procès.

«Pas suffisamment de preuves»

La cour a annoncé mercredi dans un communiqué que «la procédure pénale» contre M. Vesic et cinq autres inculpés était «interrompue, le panel de juges ayant conclu qu'il n'existe pas suffisamment de preuves soutenant des soupçons raisonnables» à leur encontre. La cour a confirmé l'acte d'inculpation contre sept autres accusés, selon la même source.

M. Vesic reste néanmoins visé par une mesure d'interdiction de quitter son domicile car il est visé par une autre enquête liée à l'effondrement de la gare, portant sur le volet financier de la rénovation du bâtiment, achevée quelques mois avant la tragédie.

Le bureau du parquet général a de son côté estimé mercredi avoir «prouvé» dans l'acte d'inculpation «l'existence de soupçons raisonnables à l'encontre de tous les prévenus». «Pour cette raison, (le parquet) va interjeter appel dans le délai légal de trois jours» devant la cour d'appel de Novi Sad, a-t-il annoncé dans un communiqué.