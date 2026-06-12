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Entrée en bourse de SpaceX Elon Musk franchit le cap historique des 1’000 milliards de dollars de fortune

Basile Mermoud

12.6.2026

La fortune d'Elon Musk a franchi vendredi pour la première fois la barre des 1’000 milliards de dollars, selon le site du magazine Forbes, à la faveur de l'introduction en Bourse de SpaceX.

L'entrepreneur en série a quasiment triplé sa fortune depuis fin 2024 (archives).
L'entrepreneur en série a quasiment triplé sa fortune depuis fin 2024 (archives).
AFP

Agence France-Presse

12.06.2026, 18:45

12.06.2026, 18:54

Le patrimoine de l'homme le plus riche du monde a fait un bond grâce à la cotation des actions du groupe aérospatial, qui valorisait, vers 16H25 GMT, autour de 2.130 milliards SpaceX, dont Elon Musk contrôle environ 42% du capital.

Selon Forbes, Elon Musk est désormais à la tête de 1.100 milliards de dollars. Constituée quasi intégralement de ses actions dans SpaceX et dans le groupe Tesla, spécialiste des véhicules électriques et du stockage d'énergie, elle est très volatile. Elle était de près de 835 milliards début juin.

L'entrepreneur en série a quasiment triplé sa fortune depuis fin 2024 (400 milliards à l'époque).

«Ma +valeur nette+ est presque entièrement due aux actions détenues dans Tesla et dans SpaceX», soulignait-il mi-février, relevant avoir «moins de 0,1% de cela en liquidités».

SpaceX a absorbé en février la start-up d'intelligence artificielle xAI, qui avait elle-même englouti un an plus tôt le réseau social X (ex-Twitter).

L'homme d'affaires d'origine sud-africaine est également actionnaire de la société de percement de tunnels The Boring Company et de Neuralink, spécialiste des implants cérébraux, dont les valorisations sont minimes en comparaison. La seconde personne la plus riche au monde, le cofondateur de Google Larry Page, était créditée de 298 milliards vendredi par Forbes.

Concentration de richesse

«Il y a une tendance incroyable et continuelle de centralisation et de concentration de richesse (...) et, au sommet, la concentration s'accélère», déclarait récemment à l'AFP William Robinson, professeur de sociologie à l'Université de Californie-Santa Barbara.

«Dans le même temps, 5 milliards de personnes vivent sous le seuil de pauvreté», provoquant une «extrême inégalité» servant de terreau à des crises et des guerres civiles, avait-il ajouté, faisant le parallèle avec la montée du fascisme et du nazisme il y a un siècle.

«Mille milliards de dollars dans les mains d'un seul homme, c'est incompatible non seulement avec une économie juste mais aussi avec une démocratie saine», a commenté Nabil Ahmed, de l'ONG Oxfam aux Etats-Unis.

Chiffres vertigineux. Mille milliards de dollars : à quoi correspond la fortune d'Elon Musk ?

Chiffres vertigineuxMille milliards de dollars : à quoi correspond la fortune d'Elon Musk ?

C'est presque la somme des richesses produites sur une année par un pays comme la Suisse ou la Pologne (1.040 milliards de dollars de PIB en 2025, selon les chiffres du Fonds monétaire international).

Ou encore trois fois la valeur actuelle des réserves d'or de la Banque de France. Elon Musk n'est pas le seul à voir sa fortune gonfler soudainement grâce à la mise en Bourse de SpaceX.

D'après la plateforme d'investissement Hill.com, plus de 4.400 anciens et actuels employés de SpaceX devraient accéder au statut de millionnaires dès que les titres seront échangés sur les marchés.

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