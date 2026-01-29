  1. Clients Privés
Produits laitiers Emmi a poursuivi sa croissance l'an dernier

ATS

29.1.2026 - 07:29

Emmi a poursuivi sa croissance l'an dernier, malgré un environnement de marché exigeant. Soutenu par les acquisitions, le transformateur de lait lucernois a vu ses revenus progresser de 9,1% au regard de 2024 à 4,74 milliards de francs.

Emmi a poursuivi sa croissance l'an dernier, tirant profit des acquisitions opérées notamment dans le domaine de desserts (archives).
Emmi a poursuivi sa croissance l'an dernier, tirant profit des acquisitions opérées notamment dans le domaine de desserts (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.01.2026, 07:29

29.01.2026, 08:01

Les acquisitions opérées en 2024, à savoir Mademoiselle Desserts, Hochstrasser et Verde Campo, ainsi que The English Cheesecake Company consolidée depuis novembre 2025, ont contribué aux revenus à hauteur de 7,9%, alors que la vigueur du franc, en particulier par rapport au dollar a pesé pour 3,1% sur le chiffre d'affaires, précise jeudi Emmi.

La croissance organique s'est inscrite à 4,3%, dépassant les attentes que le groupe établi à Lucerne avait relevé de 2 à 3% lors de la publication des résultats semestriels. Les volumes écoulés ont également évolué de manière favorable.

La performance s'est aussi révélée supérieure aux attentes des analystes. Sondés par l'agence AWP, ces derniers avaient anticipé un chiffre d'affaires de 4,68 milliards de francs, la croissance organique étant quant à elle estimée à 2,8%.

Dans l'ensemble, Emmi note que la croissance a été soutenue par un marché domestique à nouveau solide ainsi que par les importantes régions de croissance que représentent le Brésil, le Chili et le Mexique. Les segments de niches, tels que le café prêt à boire, les desserts et les spécialités de fromages ont présenté une évolution de leur chiffre d'affaires jugée «très satisfaisante».

Vive croissance en Europe

Toutes les divisions ont contribué à l'embellie, la palme en la matière revenant à l'unité Europe, dont les ventes ont bondi de 40,1% à et franchi le cap du milliard de franc à 1,05 milliard. Les affaires ont également progressé en Suisse, leur produit s'affichant à 1,84 milliard, soit 4,2% de plus qu'en 2024.

La division Amériques a pour sa part dégagé des revenus de 1,73 milliard de francs, en hausse de 1,1%. Quant à l'unité Global Trade, elle a vu ses ventes s'étoffer de 3,2% à 125,9 million.

Evoquant ses perspectives, Emmi annonce l'introduction, dès l'exercice en cours, de la nouvelle plateforme «nutrition», destinée à capitaliser sur les mégatendances de la santé grâce à des produits laitiers fonctionnels riches en protéines, à des repas à boire et à des recettes naturelles ou sans lactose.

Emmi note encore avoir observé une stricte discipline en matière de gestion des coûts, laquelle a permis de compenser en grande partie les effets négatifs du renchérissement du franc et des droits de douane américains. L'entreprise de Suisse centrale confirme dans la foulée ses attentes en matière de rentabilité, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) étant attendu dans le bas de la fourchette de 330 et 350 millions de francs et la marge nette entre 4,8 et 5,3%.

Emmi dévoilera l'intégralité de sa performance financière de 2025 le 26 février prochain.

