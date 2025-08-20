  1. Clients Privés
Contexte économique «difficile» Emmi augmente nettement ses ventes, mais le bénéfice recule

ATS

20.8.2025 - 08:17

Emmi a nettement augmenté son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année, mais son bénéfice net a reculé. Le transformateur de produits laitiers met en avant la solidité de son modèle commercial dans un contexte économique «difficile».

La direction revoit sa croissance organique à la hausse, visant désormais une augmentation de 2,0 à 3,0%, contre 1,5 à 2,5% auparavant. Elle laisse sa prévision d'Ebit inchangée de 330 à 350 millions de francs, tout comme celle de la marge bénéficiaire nette attendue entre 4,8 à 5,3%.
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 08:17

20.08.2025, 08:18

De janvier à fin juin, les revenus du groupe lucernois ont connu une hausse de 12,6% à 2,27 milliards de francs sur un an, fait-il savoir mercredi dans un communiqué. Des effets de change négatifs de 3,5% ont pesé sur l'évolution du chiffre d'affaires, précise Emmi.

L'entreprise attribue cette performance à son choix de s'orienter vers les tendances de consommation, ce qui lui a permis «de faire face à un environnement de marché difficile», mais aussi à ses acquisitions, et plus particulièrement la reprise du groupe Mademoiselle Desserts en octobre 2024.

En outre, elle affirme que les marchés en croissance que sont le Brésil, le Chili et le Mexique, ainsi que les niches stratégiques telles que le café prêt à boire et les desserts haut de gamme des sociétés italiennes ont apporté une contribution importante.

Les rachats ont contribué à hauteur de 11,8% à la progression du groupe. La croissance organique s'élève elle à 4,4%, «soutenue par une évolution positive des volumes».

Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a pour sa part progressé de 3,6% à 145,4 millions de francs, la marge afférente reculant toutefois à 6,4%, contre 7% un an plus tôt. Quant au bénéfice net, il baissé de 6,9% à 97,2 millions.

Les chiffres présentés correspondent peu ou prou aux attentes moyennes des analystes consultés par l'agence AWP.

Pour l'ensemble de l'année, la direction revoit sa croissance organique à la hausse, visant désormais une augmentation de 2,0 à 3,0%, contre 1,5 à 2,5% auparavant. Elle laisse sa prévision d'Ebit inchangée de 330 à 350 millions de francs, tout comme celle de la marge bénéficiaire nette attendue entre 4,8 à 5,3%.

