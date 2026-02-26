  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Alimentaire Emmi fait fi du franc fort et des droits de douane en 2025

ATS

26.2.2026 - 09:07

Le transformateur de lait Emmi a amélioré sa rentabilité l'année dernière, parvenant à compenser la force du franc et les droits de douane américains. L'entreprise lucernoise compte poursuivre sa croissance en 2026.

Le géant laitier lucernois s'est joué des difficultés l'an dernier, étoffant son chiffre d'affaires et dans une moindre mesure sur bénéfice. (archive)
Le géant laitier lucernois s'est joué des difficultés l'an dernier, étoffant son chiffre d'affaires et dans une moindre mesure sur bénéfice. (archive)
ATS

Keystone-SDA

26.02.2026, 09:07

26.02.2026, 09:08

Entre janvier et décembre 2025, le résultat d'exploitation (Ebit) a crû de 10,5% à 334,6 millions de francs, la marge se bonifiant d'un point à 7,1%, a indiqué jeudi le producteur de fromages et de Caffè Latte dans un communiqué.

Le bénéfice net s'est quant à lui fixé à 227,1 millions, en progression de 3,1% comparé à 2024.

Le chiffre d'affaires, déjà annoncé en janvier, a été confirmé en hausse de 9,1% à 4,75 milliards de francs.

Les actionnaires devraient recevoir un dividende de 17,50 francs par titre, en hausse d'un franc comparé au reversement de l'exercice précédent.

Ces chiffres sont mitigés comparés au consensus des analystes interrogés par l'agence AWP. Alors que l'Ebit est ressorti légèrement au-dessus des attentes, le résultat net est ressorti quelque peu en dessous.

Le groupe a expliqué avoir été en mesure «de largement compenser l'effet négatif des effets de changes et des droits de douane américains», grâce à son organisation et ses programmes de réduction des coûts.

Pour l'exercice en cours, la direction anticipe un léger tassement de la croissance organique entre 1% et 3%, après +4,3% en 2025, un Ebit de 335 à 355 millions et une marge de bénéfice net de 4,8% à 5,3%, contre 4,8% l'année précédente.

A moyen terme, Emmi prévoit un retour sur capitaux investis (ROIC) de 10% et une hausse annuelle du dividende.

Les plus lus

Au tour des personnes seules de demander un changement du système fiscal
Cet animal est devenu «la bête noire» de la SNCF
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
En 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
Robert De Niro est «un malade à l'esprit dérangé», selon Trump
Crans-Montana: L'Office fédéral de la justice aurait «manqué de respect» aux Italiens