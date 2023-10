Le groupe Ems-Chemie a vu ses recettes s'effilocher de près de 10% en rythme annuel au cours des neuf premiers mois de 2023, faisant face à une détérioration du contexte économique et la force du franc.

Le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et fin septembre s'est établi à 1,7 milliard de francs, en recul de 9,3%. En monnaies locales, la contraction est ramenée à 3,2% sur un an, précise le chimiste de polymères et de spécialités grison mardi dans un communiqué.

La copie rendue par l'entreprise dirigée par Magdalena Martullo-Blocher correspond peu ou prou aux projections des analystes sondés par l'agence AWP, à l'exception des spécialités chimiques, dont l'ampleur du recul des ventes a surpris même les experts les plus conservateurs.

Pour la suite des opérations, la direction d'Ems-Chemie s'attend à voir perdurer la faiblesse conjoncturelle, à laquelle s'ajoutent les tensions géopolitiques qui déteignent sur le moral déjà détérioré des consommateurs et des entreprises. A ce titre, elle anticipe toujours pour l'ensemble de l'exercice en cours un chiffre d'affaires et un excédent opérationnel (Ebit) inférieurs à ceux de 2022, sans plus de précision.

buc