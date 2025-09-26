Le projet de barrage dit du «Gornerli», qui doit voir le jour au-dessus de Zermatt (VS), bénéficiera du projet de loi adopté vendredi sous la Coupole fédérale et qui vise à accélérer les procédures des projets renouvelables. La société Grande Dixence, porteuse du projet, se dit satisfaite

La société Grande Dixence est porteuse du projet de barrage dit du "Gornerli", qui doit voir le jour au-dessus de Zermatt (VS). (image d'illustration) ATS

Le projet du Gornerli est le plus ambitieux des seize aménagements évoqués par la Table ronde de la Confédération consacrée à l'énergie hydraulique, rappelle la société dans un communiqué publié vendredi.

«Nous sommes convaincus que ce projet peut contribuer substantiellement à la sécurité d’approvisionnement du pays, notamment grâce à la production d’énergie en hiver», a déclaré Beat Imboden, directeur de Grande Dixence, cité dans le document. Et d'ajouter que cette décision politique «va dans le sens que nous souhaitions et Grande Dixence peut apporter plus rapidement une pierre supplémentaire importante à l'édifice énergétique de la Suisse.»

Le projet de barrage en amont de la station alpine valaisanne doit permettre d'augmenter la production totale de la Grande Dixence d'environ 200 millions de kWh nets par an, portant sa capacité maximale à 650 millions de kWh. Soit l'équivalent des besoins annuels en électricité d'environ 140'000 ménages.

Grande Dixence rappelle aussi que le projet est à buts multiples, puisqu'il assure un rôle essentiel dans la protection contre les crues et l'approvisionnement en eau potable de la région.

A noter que la retenue de Gornerli n'est pas une nouvelle centrale hydroélectrique. Elle consiste en un réservoir d'eau supplémentaire, qui fonctionnera en synergie avec les infrastructures déjà existantes de la Grande Dixence.