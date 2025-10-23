  1. Clients Privés
Pharma En croissance, Galenica relève ses ambitions grâce à Labor Team

ATS

23.10.2025 - 09:24

Le groupe bernois Galenica a atteint les 3 milliards de francs de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, porté par la vente de médicaments sur ordonnance et de compléments alimentaires.

L'élargissement au diagnostic des activités du béhémoth de la distribution de médicaments en Suisse lui permet de revoir sa feuille de route à la hausse. (archive)
L'élargissement au diagnostic des activités du béhémoth de la distribution de médicaments en Suisse lui permet de revoir sa feuille de route à la hausse. (archive)
ATS

Keystone-SDA

23.10.2025, 09:24

23.10.2025, 09:27

L'acquisition des laboratoires médicaux Labor Team a incité la société à revoir ses ambitions à la hausse pour 2025.

De janvier à septembre, le chiffre d'affaires a ainsi augmenté de 4,7% sur un an, indique jeudi le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies. L'activité Products & Care, a généré des recettes de 1,30 milliard, ce qui représente une croissance de 5,0%. Pour l'unité Logistics & IT, la progression est identique, à 2,48 milliards.

Les chiffres publiés par la société qui exploite notamment les réseaux de pharmacies Sunstore et Amavita sont peu ou prou conformes aux prévisions des analystes interrogés par AWP.

L'acquisition de Labor Team, finalisée en septembre, aura un impact positif sur la performance annuelle du groupe. La direction de Galenica table désormais sur une croissance des recettes comprise entre 4 et 6% (3 à 5% jusqu'ici) et une augmentation du résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 10-12% (7-9% précédemment).

