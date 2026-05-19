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181,2 millions de dollars Enchères : pluies de records à New York, Jackson Pollock en tête

ATS

19.5.2026 - 08:16

Les enchères se sont envolées chez Christie's à New York lundi, avec de nouveaux records pour les peintres américains Jackson Pollock et Mark Rothko, le sculpteur français d'origine roumaine Constantin Brancusi et le peintre catalan Joan Miro.

«Number 7A, 1948» de Jackson Pollock devient la quatrième oeuvre la plus chère jamais vendue aux enchères.
«Number 7A, 1948» de Jackson Pollock devient la quatrième oeuvre la plus chère jamais vendue aux enchères.
IMAGO/UPI Photo

Keystone-SDA

19.05.2026, 08:16

Avec ses gouttes, coulures et courbes noires rehaussées de touches de rouge sur une toile brute de plus de trois mètres de large, «Number 7A, 1948» de Jackson Pollock (1912-1956) a été vendu pour 181,2 millions de dollars (142, 4 millions de francs), frais compris. Selon le média spécialisé ARTnews, cela en fait la quatrième oeuvre la plus chère jamais vendue aux enchères.

Le précédent record d'enchères du peintre de l'expressionnisme abstrait était de 61,2 millions de dollars, établi en 2021. D'autres de ses oeuvres ont été vendues de gré à gré, jusqu'à 200 millions de dollars.

«C'est avec cette oeuvre que Pollock se libère enfin des entraves de la peinture de chevalet traditionnelle et produit l'un des tout premiers tableaux véritablement abstraits de l'histoire de l'art», selon la maison d'enchères Christie's.

«Danaïde», une tête en bronze sculptée autour de 1913 par Constantin Brancusi (1876-1957), a atteint 107,6 millions de dollars (contre 71,2 millions de dollars pour son précédent record établi en 2018).

«No. 15 (Two Greens and Red Stripe)» (1964) de Mark Rothko (1903-1970), a été adjugé pour 98,4 millions de dollars et «Portrait de Madame K.» de Joan Miro (1893-1983) a été vendu 53,5 millions de dollars. Les précédents records pour l'Américain (86,9 millions de dollars) et le Catalan (37 millions de dollars) avaient été établis en 2012.

D'autres records

En novembre, plusieurs records majeurs avaient déjà été établis chez Sotheby's à New York. «Le portrait d'Elisabeth Lederer» (1914-1916) par l'Autrichien Gustav Klimt (1862-1918), vendu 236,4 millions de dollars, est devenu la deuxième oeuvre la plus chère jamais adjugée aux enchères.

Désormais le tableau le plus cher réalisé par une femme, «Le rêve (La chambre)» (1940), un autoportrait de la Mexicaine Frida Kahlo (1907-1954), a été acquis pour 54,7 millions de dollars.

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