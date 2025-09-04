Sept personnes étaient en garde à vue jeudi suite à l'enlèvement et la séquestration d'un jeune Suisse, libéré dimanche à Valence lors d'une opération de la gendarmerie française, a-t-on appris de source proche du dossier. L'affaire serait liée aux cryptomonnaies.

Le jeune homme a été libéré dimanche lors d'une opération de la gendarmerie française (image prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Les suspects doivent être présentés dans la journée à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lyon, selon la même source, confirmant une information du journal français Dauphiné libéré.

Aucun détail n'a été donné sur la durée de la séquestration du jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années. Cette opération a mobilisé 150 militaires de l'Unité nationale de police judiciaire (UNPJ) de la gendarmerie nationale et du GIGN.