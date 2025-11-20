  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Six entreprises dans le collimateur La Comco enquête sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

ATS

20.11.2025 - 08:03

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête à l'encontre de six entreprises soupçonnées d'avoir conclu des accords de soumission dans le canton du Jura. 

Pendant plusieurs années, six sociétés se seraient entendues dans le cadre d'appels d'offres publics et privés pour le génie civil et le bâtiment. (image prétexte)
Pendant plusieurs années, six sociétés se seraient entendues dans le cadre d'appels d'offres publics et privés pour le génie civil et le bâtiment. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.11.2025, 08:03

20.11.2025, 08:04

Pendant plusieurs années, ces sociétés se seraient entendues dans le cadre d'appels d'offres publics et privés pour le génie civil et le bâtiment.

La procédure, dont la durée atteint généralement deux ans, doit permettre de déterminer s'il existe effectivement un cartel de soumission illicite, indique jeudi le gendarme de la concurrence. Ce genre d'entente cause une augmentation des prix, rend les entreprises inefficaces et constitue une entrave à l'innovation, précise le communiqué.

La Comco a mené ces dernières années plusieurs enquêtes portant sur des cartels de soumission. Les six entreprises concernées bénéficient de la présomption d'innocence.

Les plus lus

Tesla veut s'installer à Tolochenaz, les habitants s'inquiètent
La Maison Blanche rétorque: «Quand on cherche la bagarre, on la trouve»!
France: le chef d'état-major des Armées choque le pays
«Un matelot drogué sur mon bateau, moi je le fous à l'eau»
Projet luxueux : Christian Constantin investit... au Tessin !
Cette élue démocrate aurait détourné cinq millions de dollars!