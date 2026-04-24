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Logistique Entame d'année difficile pour Kühne+Nagel

ATS

24.4.2026 - 07:27

Kühne + Nagel a connu une entame d'année difficile, reflet de la vigueur du franc et des perturbations dans le fret maritime en lien avec la guerre en Iran.

La copie trimestrielle reflète la vigueur du franc et les perturbations dans le fret maritime en lien avec la guerre en Iran (archives).
La copie trimestrielle reflète la vigueur du franc et les perturbations dans le fret maritime en lien avec la guerre en Iran (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.04.2026, 07:27

24.04.2026, 07:34

Subissant un repli de ses revenus au 1er trimestre, le géant schwytzois des transports et de la logistique a vu son bénéfice net se contracter de 18% sur un an à 248 millions de francs. Le groupe confirme ses objectifs.

Le chiffre d'affaires net s'est lui contracté 12% à 5,60 milliards de francs, a indiqué vendredi le groupe établi à Schindellegi. Exprimée en devises locales, la contraction s'est limitée à 5%.

Côté rentabilité, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a atteint 343 millions de francs, 14,7% de moins qu'un an auparavant. L'Ebit récurrent, soit hors exceptionnels et coûts de leasing, a chuté de 23% à 308 millions. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), s'est lui affiché à 562 millions, en repli de 10,4%.

Bien qu'en repli, la performance d'ensemble s'est révélée supérieure aux attentes des analystes. Sondés par l'agence AWP, ces derniers avaient en moyenne anticipé des revenus de 5,58 milliards de francs, un Ebit de 285 millions et un bénéfice net de 201 millions.

Evoquant la suite de l'exercice, Kühne + Nagel prévoit désormais un Ebit récurrent du groupe pour 2026 compris entre 1,25 et 1,40 milliard de francs.

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