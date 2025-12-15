  1. Clients Privés
Annonces de logements interdits L’Espagne inflige une amende de 64 millions d’euros à Airbnb

Basile Mermoud

15.12.2025

Le gouvernement espagnol a annoncé lundi avoir infligé une amende de 64 millions d'euros à la plateforme Airbnb pour avoir notamment publié des annonces de logements interdits à la location, une infraction qualifiée de «grave», en pleine crise du logement dans le pays.

L'amende qui vise Airbnb et atteint précisément 64.055.311 euros est «définitive», a précisé dans un communiqué le ministère de la Consommation (photo d'illustration).
L'amende qui vise Airbnb et atteint précisément 64.055.311 euros est «définitive», a précisé dans un communiqué le ministère de la Consommation (photo d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

15.12.2025, 10:42

15.12.2025, 10:51

En Espagne, les plateformes de location de courte durée suscitent un vif débat, surtout dans les grandes villes touristiques, où de nombreux habitants leur reprochent de contribuer à la flambée des loyers.

L'amende qui vise Airbnb et atteint précisément 64.055.311 euros est «définitive», a précisé dans un communiqué le ministère de la Consommation, ajoutant que la plateforme basée aux Etats-Unis devait désormais «corriger les manquements constatés en supprimant les contenus illégaux».

«Des milliers de familles vivent dans la précarité à cause de la crise du logement, tandis que quelques-uns s'enrichissent grâce à des modèles économiques qui expulsent les gens de chez eux», a critiqué le ministre de la Consommation, Pablo Bustinduy, cité dans le communiqué.

«Dark tourism». Quand la guerre en Ukraine devient une attraction touristique

«Dark tourism»Quand la guerre en Ukraine devient une attraction touristique

«Aucune entreprise en Espagne, aussi grande ou puissante soit-elle, n'est au-dessus des lois», a-t-il poursuivi. L'Espagne a accueilli en 2024 un nombre record de 94 millions de visiteurs, ce qui en fait la deuxième destination touristique dans le monde derrière la France. Ce chiffre pourrait être battu cette année.

Mais si le tourisme est un moteur de l'économie, de nombreux Espagnols dénoncent la congestion des infrastructures, la disparition des commerces traditionnels, remplacés par des boutiques touristiques, et surtout la flambée des loyers, les propriétaires de logements se tournant vers la location touristique, y compris sur Airbnb, nettement plus rentable.

Face à cette poussée de colère, plusieurs régions et municipalités ont annoncé des mesures ces derniers mois, à l'image de la mairie de Barcelone (nord-est), qui a promis de ne pas renouveler les licences de quelque 10.000 appartements touristiques, qui expireront en novembre 2028.

