Conjoncture Espagne: le taux de chômage augmente au 3e trimestre, à 10,45%

ATS

24.10.2025 - 11:16

Le taux de chômage a légèrement augmenté au troisième trimestre en Espagne pour atteindre 10,45% de la population active, contre 10,29% à la fin du mois de juin, selon les données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

Le taux de chômage a légèrement augmenté au troisième trimestre en Espagne pour atteindre 10,45% .(archive)
Le taux de chômage a légèrement augmenté au troisième trimestre en Espagne pour atteindre 10,45% .(archive)
ATS

Keystone-SDA

24.10.2025, 11:16

24.10.2025, 11:19

Au total, 2,6 millions de personnes étaient inscrites au chômage au 30 septembre dans la quatrième économie de la zone euro, soit 60.100 de plus qu'au trimestre précédent, a indiqué l'organisme public dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, le taux de chômage avait reculé pour atteindre 10,29%, son niveau le plus faible depuis la crise financière de 2008.

Le taux de chômage en Espagne, qui avait bondi durant la pandémie de Covid-19, a nettement reflué ces dernières années grâce au rebond impressionnant de l'activité touristique.

Depuis un an, le nombre de personnes en activité a ainsi progressé de 2,58%, à 22,4 millions, selon l'INE, dans un contexte de forte croissance économique, stimulée par la hausse de l'immigration et la consommation.

D'après la Banque d'Espagne, le taux de chômage devrait atteindre 10,5% de la population active fin 2025. Il devrait passer sous la barre symbolique des 10% en 2027, pour la première fois depuis près de 20 ans.

Malgré cette embellie, le taux de chômage espagnol reste toujours le plus élevé de l'Union européenne et des pays de l'OCDE.

