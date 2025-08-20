  1. Clients Privés
Cosmétiques Estée Lauder: lourde perte trimestrielle due à la restructuration

ATS

20.8.2025 - 14:47

Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a annoncé mercredi dans un communiqué une lourde perte au quatrième trimestre de son exercice décalé, causée notamment par la mise en oeuvre de son plan de restructuration annoncé en février.

Dans le sillage de ces mesures, le groupe a subi une perte nette au quatrième trimestre de 546 millions de dollars, contre une perte nette de 286 millions lors de la même période de l'année précédente.
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 14:47

20.08.2025, 15:19

Ce plan d'entreprise est conçu pour tenter de redresser la situation d'un groupe en perte de vitesse, souffrant d'une consommation en berne en particulier dans le gros marché qu'est la Chine pour lui.

Son coût final devrait se situer entre 1,2 et 1,6 milliard de dollars avant impôts (970 millions à 1,3 milliard de dollars), pour permettre de générer un bénéfice brut supplémentaire de 800 millions à un milliard de dollars par an et de restaurer sa marge opérationnelle.

Au 30 juin, il avait déjà dépensé 610 millions de dollars, surtout liés aux licenciements.

Il prévoit en effet de supprimer entre 5800 et 7000 postes nets dans le monde, dont plus de 3200 avaient déjà été identifiés au 13 août.

Il est néanmoins parvenu à dégager un petit bénéfice net par action, hors éléments exceptionnels (référence pour les marchés), de neuf cents. C'est exactement ce qu'attendait le consensus des analystes de FactSet.

Mais le consensus n'avait pas anticipé la lourde perte et tablait sur un bénéfice net de 25 millions. Il prévoyait aussi un chiffre d'affaires de 3,39 milliards de dollars.

Estée Lauder a subi un recul de 12% de ce dernier sur un an à 3,41 milliards de dollars, marqué par une chute de 31% en Asie/Pacifique à 906 millions (hors Chine continentale), un repli de 5% dans les Amériques à 941 millions et de 2% en Chine continentale (733 millions).

En Europe/Royaume-Uni/Irlande et marchés émergents (EUKEM), son activité a progressé de 2% mais subi un effet négatif des taux de change de 5%.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Estée Lauder chutait de 7,20%.

Concernant l'exercice fiscal 2026, le groupe s'attend à une hausse de 2% à 5% de son bénéfice par action (stabilité à +3% à données comparables), avec un impact de 2% des effets de change.

La progression du chiffre d'affaires hors éléments exceptionnels devrait être inférieure à 5% dans tous les marchés, hormis en Chine continentale où il devrait augmenter aux alentours de 5%.

Par ailleurs, il a estimé à environ 100 millions de dollars sur l'exercice 2026 l'impact des nouveaux droits de douane tels que connus au 13 août. Il envisage notamment d'adapter ses prix pour compenser ce surcoût.

