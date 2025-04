L'externalisation d'Amrize, entité nord-américaine d'Holcim, va franchir une étape décisive, les actionnaires du géant zougois devant donner leur feu vert à l'opération. Le versement d'une action Amrize pour chaque titre Holcim en leur possession leur est proposé.

Holcim avait annoncé il y a plus d'un an son intention de se séparer de ses activités nord-américaines en 2025 et de les introduire en Bourse en tant qu'entreprise totalement indépendante (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Ce versement viendra s'ajouter au dividende de 3,10 francs octroyé au titre de l'exercice 2024, rappelle lundi le numéro un mondial du ciment, dans le cadre de l'invitation à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 14 mai prochain à Zoug.

Les actionnaires sont également appelés à élire un nouveau président en la personne de Kim Fausing, président et directeur général de Danfos et administrateur d'Holcim depuis 2020. Il succédera à Jan Jenisch, lequel coiffera la double casquette de président du conseil d'administration et patron d'Amrize.

Comme déjà annoncé, Hanne Sørensen, la vice-présidente de l'organe de surveillance ainsi que Jürg Oleas, renonceront à solliciter un nouveau mandat d'administrateur. Pour leur succéder, le conseil d'administration propose d'élire Adolfo Orive, président et directeur général de Tetra Pak depuis 2019 et Sven Schneider, directeur financier d'Infineon, comme nouveaux membres.

Avec les nominations proposées, l'organe de surveillance d'Holcim comptera 10 membres.

Le groupe avait annoncé il y a plus d'un an son intention de se séparer de ses activités nord-américaines en 2025 et de les introduire en Bourse en tant qu'entreprise totalement indépendante.