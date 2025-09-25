  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis La croissance fortement révisée à la hausse

ATS

25.9.2025 - 15:27

Les Etats-Unis ont connu une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3,8% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une estimation officielle actualisée jeudi, soit plus que ce qui avait été auparavant calculé, et plus qu'attendu par les marchés.

L'économie américaine a le vent en poupe. (archive)
L'économie américaine a le vent en poupe. (archive)
ATS

Keystone-SDA

25.09.2025, 15:27

La première estimation du PIB pour la période, publiée fin juillet, faisait état d'une croissance de 3% en rythme annualisé. Elle avait ensuite été révisée à 3,3%.

Les marchés ne s'attendaient pas à une nouvelle révision, selon le consensus publié par Trading Economics.

La révision à la hausse est attribuée à une consommation plus forte qu'initialement estimé, selon les données du ministère américain du Commerce.

L'évolution du PIB du 1er trimestre a aussi été révisée, mais à la baisse cette fois. En début d'année, l'activité s'est contractée de 0,6%.

La précédente estimation faisait état d'un recul de 0,5%.

Le PIB américain a connu des mouvements inhabituels depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier.

Sa volonté de mettre en place des droits de douane significatifs avait ainsi entraîné une ruée sur les importations en début d'année, avant l'instauration des nouvelles taxes, qui a mécaniquement entraîné une baisse du PIB.

Les flots d'importations se sont par la suite taris.

Les Etats-Unis présentent les chiffres de la croissance en rythme annualisé, c'est-à-dire en projetant sur l'ensemble de l'année l'évolution observée sur la période considérée.

Les plus lus

Nicolas Sarkozy: «Je dormirai en prison la tête haute»
Des bombardiers russes interceptés au large de l’Alaska
Alerte enlèvement déclenchée pour une adolescente de 12 ans
Il accomplit ce que «personne n’avait fait auparavant» !
Champex-Lac: le passé peu reluisant du fondateur du jardin botanique