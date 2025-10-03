Etats-Unis : le «shutdown» empêche la publication d'un rapport clé

Situation hautement improbableEtats-Unis : le «shutdown» empêche la publication d'un rapport clé
La publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis n'a pas eu lieu vendredi en raison de la paralysie budgétaire, une situation hautement inhabituelle pour ce thermomètre de la première économie mondiale.
Le site du service statistiques du ministère américain du Travail (BLS) n'a pas été mis à jour à 08H30 (12H30 GMT) comme de coutume. Un message l'explique par «la suspension des services du gouvernement fédéral». «Les mises à jour du site reprendront lorsque le gouvernement fédéral reprendra ses activités», est-il ajouté.
Depuis mercredi, les Etats-Unis se trouvent en situation de paralysie budgétaire ("shutdown"), qui conduit à la mise à l'arrêt d'une partie des services publics gérés par l'Etat fédéral.
Parmi les nombreuses implications du blocage: la mise au chômage technique des fonctionnaires du BLS et donc l'absence de publication d'indicateurs économiques récurrents. Jeudi, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren avait appelé le président Donald Trump à publier malgré tout le rapport sur l'emploi en septembre.
Ces données sont très sensibles, surtout depuis que le chef d'Etat républicain a renvoyé, le 1er août, la directrice du BLS après un rapport décevant. Il l'avait accusée, sans fournir de preuves, d'avoir «manipulé» les chiffres en sa défaveur. Le rapport suivant a renforcé l'impression d'un marché du travail en perte de vitesse. Donald Trump a relativisé sa portée.
Les analystes s'attendaient à un taux de chômage stable en septembre, à 4,3%, et à un peu plus de créations d'emplois qu'en août (50.000 contre seulement 22'000 le mois précédent), selon le consensus publié par Trading Economics.
