L'année 2023 a été faste pour le secteur viticole. Le nombre de litres récoltés a crû de 2% par rapport à l'année précédente et la teneur en sucre est supérieure à la moyenne, ce qui promet un «millésime d'excellente qualité», selon l'Office fédéral de l'agriculture.

En 2023, 101 millions de litres de vin ont été récoltés (archives). ATS

La vendange a atteint 101 millions de litres de vin en 2023, soit 2 millions de plus qu'en 2022 et 11 millions de plus (+12%) que la moyenne décennale, précise l'OFAG dans un communiqué diffusé jeudi.

C'est la Suisse alémanique qui a enregistré la plus forte hausse (+4%) à 16,5 millions de litres. En Suisse romande, l'augmentation a été de 1,5% pour un total de 79,5 millions de litres. La Suisse italienne a en revanche enregistré un léger recul (-1%) avec un total de 4,9 millions de litres.

La surface cultivée est restée stable à 14'569 hectares (-0,3% par rapport à 2022), dont 10'731 hectares en Suisse romande.

L'été sec et chaud a été bénéfique pour la vigne, autant pour la lutte contre les maladies que pour la maturation du raisin, écrit l'office.

