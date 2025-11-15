  1. Clients Privés
Transports publics Fédération du Transjuralpin: Pascal Broulis à la présidence

ATS

15.11.2025 - 09:34

Le conseiller aux Etats (PLR/VD) Pascal Broulis succède à l'ex-directeur de TransN Pascal Vuilleumier à la tête de la Fédération du Transjuralpin (FTJA). La pérennité des lignes Lausanne-Vallorbe-Frasne (F) et Neuchâtel-Travers-Pontarlier-Frasne en direction de Paris est au centre des préoccupations et de l’engagement de l'organisation.

Pascal Broulis a été élu à la tête de la Fédération du Transjuralpin (FTJA) (archives).
Pascal Broulis a été élu à la tête de la Fédération du Transjuralpin (FTJA) (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.11.2025, 09:34

15.11.2025, 09:47

Elu le 14 février 2013, Pascal Vuilleumier, «a marqué de son empreinte la FTJA depuis 12 ans», a indiqué l'organisation en lui en rendant hommage. Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue vendredi à Neuchâtel, Brenda Tuosto, conseillère nationale (PS/VD) et conseillère municipale à Yverdon-les-Bains a été élue à la vice-présidence. Cette fonction sera aussi occupée par Philippe Alpy (maire de Frasne) et Bénédict de Cerjat (président de Tourisme neuchâtelois).

Pascal Broulis a accepté le défi de la présidence de la FTJA. Vice-président d’OuestRail, il a déposé deux interpellations en lien avec les relations ferroviaires pour Paris. L'ex-conseiller d'Etat vaudois compte activer ses réseaux à Berne et en France pour initier au plus vite les travaux nécessaires sur la ligne entre Les Verrières et Pontarlier, sous peine de ne plus pouvoir assurer les connexions entre le RegioExpress et le TGV à Frasne.

