L'UE s'est engagée vendredi à agir plus fermement pour rééquilibrer sa relation économique avec la Chine, alors qu'elle tente de protéger ses industriels contre la concurrence jugée déloyale de leurs rivaux chinois et s'inquiète d'un déficit commercial astronomique.

L'UE s'est engagée vendredi à agir plus fermement pour rééquilibrer sa relation économique avec la Chine (image d'illustration). IMAGO/IP3press

Keystone-SDA ATS

«L'état actuel des relations commerciales et d'investissement n'est pas viable. Face à l'imbrication croissante des intérêts économiques et sécuritaires, une réponse plus ferme et cohérente s'impose dans les deux domaines», a souligné la Commission européenne, à l'issue d'un «débat d'orientation» sur ce sujet.

Lors de ce débat à huis clos organisé à Bruxelles, les membres de la Commission ont discuté d'une meilleure utilisation des instruments commerciaux déjà à la disposition de l'UE, pour mieux protéger ses entreprises face à leurs rivaux chinois, et de l'opportunité de les renforcer encore.

Sans dévoiler les conclusions de cet échange, l'exécutif européen assure qu'il «alimentera les travaux des prochaines semaines», notamment lors du sommet du G7 à Evian et de la prochaine réunion des dirigeants européens, deux événements prévus en juin.

Bruxelles a multiplié ces derniers mois les plans de soutien aux industriels dont la survie est menacée par les surcapacités de leurs rivaux chinois soutenus financièrement par Pékin, avec notamment le doublement dès juillet des droits de douane européens sur les importations d'acier, et le projet de soutien au «Made in Europe» dans les contrats publics présenté en mars.

Le bloc européen a en outre été échaudé par les restrictions imposées l'an dernier par Pékin en matière d'approvisionnement en terres rares ou en composants électroniques, donnant lieu à des crises qui ont illustré l'extrême dépendance de l'économie européenne à l'égard de l'Empire du Milieu.

Cela a poussé Bruxelles à diversifier ses échanges commerciaux en signant à tour de bras des traités de libre-échange, de l'Inde au Mexique en passant par l'Indonésie et le Mercosur.

Des secteurs «en train de mourir»

Mais il faut aller plus loin, avait estimé en amont du débat le vice-président de la Commission, le Français Stéphane Séjourné, chargé de l'Industrie, qui sonne régulièrement l'alarme face à un déficit commercial astronomique vis-à-vis de la Chine.

«Il y a une urgence économique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons maintenant un déficit commercial de plus d'un milliard d'euros par jour avec la Chine», a-t-il rappelé jeudi à la presse, après une réunion des ministres européens de l'industrie.

Dans un entretien @lemondefr, j’insiste sur l’urgence d’un rééquilibrage commercial avec la Chine.



Chaque jour, l’🇪🇺 enregistre 1 milliard d’euros de déficit avec Pékin.



L’UE doit parler d’une seule voix et se donner les moyens de défendre ses intérêts. https://t.co/30vjjMV7BR — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) May 28, 2026

Avec 29 millions d'emplois fortement menacés, et des secteurs entiers qui risquent d'être balayés, comme la chimie «qui est en train de mourir», le dirigeant a plaidé pour une nouvelle approche.

«Les mesures de défense commerciale que l'on peut prendre aujourd'hui sont trop limitées, trop lentes à déclencher, et trop sectorielles», a-t-il expliqué dans un entretien au Monde, appelant à «les utiliser plus souvent et les repenser, pour en accroître la portée».

En outre, cinq pays de l'UE, dont la France, ont proposé en amont plusieurs pistes pour renforcer l'arsenal commercial de l'UE.

Rééquilibrer la donne

Même l'Allemagne, traditionnellement rétive à toute mesure restreignant le libre-échange, pour ne pas pénaliser ses exportations, son principal moteur économique, commence à changer d'attitude et reconnait désormais la nécessité d'agir pour rééquilibrer la donne avec la Chine, même si elle garde une approche très prudente.

«La concurrence renforce l'innovation et les performances technologiques. Mais des relations économiques stables nécessitent aussi transparence, prévisibilité et des conditions cadre fiables», a souligné la ministre de l'Economie Katharine Reiche cette semaine, lors d'une visite dans l'Empire du Milieu.

Parmi les données de cette équation complexe, doter l'UE de nouveaux outils de protection nécessiterait probablement de passer par un long processus législatif. D'où des appels à exploiter déjà au maximum les dispositifs existants, même s'ils sont imparfaits ou limités.

«L'Europe a déjà un arsenal d'instruments commerciaux à sa disposition. Ce qui manque, c'est la volonté politique de les utiliser», estime ainsi Sander Tordoir, chef économiste du Centre pour la réforme européenne, un centre de réflexion britannico-européen.

De son côté, Pékin menace d'ores et déjà l'UE de mesures de rétorsion contre tout dispositif «protectionniste».

«La Chine suit attentivement la situation du côté européen et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts légitimes», a assuré jeudi à la presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Bruxelles dispose cependant d'un atout majeur pour se défendre: l'accès à son marché intérieur de 450 millions de consommateurs, un débouché devenu indispensable à de nombreuses entreprises chinoises qui font face à une demande en berne dans leur propre pays.