Les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump vont très vraisemblablement renforcer la pression inflationniste, même après les récents signes de désescalade avec la Chine, a averti mardi un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le président américain a imposé début avril des droits de douane allant jusqu'à 50% sur l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Si l'on regarde ce qui se prépare, la pression sur les prix semble se renforcer», a estimé le président de la branche de Saint-Louis de la Fed, Alberto Musalem, lors d'un discours dans le Minnesota (nord).

Le président américain a imposé début avril des droits de douane allant jusqu'à 50% sur l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis, avant de les ramener dans la foulée à 10%, pour une période de 90 jours, afin de donner le temps à la conclusion d'accords commerciaux.

Mais les tensions se sont renforcées avec la Chine, l'un des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, les deux pays surenchérissant à la hausse de la surtaxe par l'autre capitale, pour atteindre jusque 145% sur les produits chinois.

Une pause de 90 jours

Donald Trump a finalement accepté mi-mai de ramener ces droits de douane à 30%, là encore pour une période de 90 jours, le temps de trouver un accord de long terme sur les échanges commerciaux entre les deux premières puissances économiques, que le président américain juge particulièrement déséquilibrés.

«Plusieurs de mes contacts professionnels m'ont assuré que de nombreuses entreprises commençaient à augmenter les prix pour intégrer les coûts générés par les droits de douane», a averti M. Musalem.

Les récentes enquêtes menées par la Fed dans différents secteurs d'activité suggèrent par ailleurs que plus d'entreprises prévoient d'augmenter leurs prix dans les six prochains mois, alors que les consommateurs voient l'inflation s'établir à un niveau plus élevé à l'avenir.

«Même après la désescalade initiée le 12 mai dernier», qui a permis d'abaisser les tensions entre Washington et Pékin, «les droits de douane auront un impact significatif sur les perspectives économiques à court terme», a-t-il ajouté.

Néanmoins, Alberto Musalem reste globalement confiant quant à l'état de l'économie américaine, soulignant sa «force sous-jacente», avec un marché du travail qui reste solide et une inflation qui, si elle reste encore au-dessus de l'objectif de long terme de la Fed de 2%, l'amène à penser que les taux de la banque centrale sont à un niveau approprié.

La Fed a laissé lors de sa dernière réunion, les 7 et 8 mai, ses taux inchangés, dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%, soit son niveau depuis la réunion de décembre.

La prochaine réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), doit se tenir les 17 et 18 juin prochains et les analystes prévoient un nouveau maintien des taux à leur niveau actuel, selon l'indice de suivi de CME, FedWatch.