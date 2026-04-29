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Fed Après sa présidence, Powell restera, mais «fera profil bas»

ATS

29.4.2026 - 21:03

Jerome Powell a acté mercredi le fait qu'il venait de prendre part à sa dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) en tant que président. Il a félicité son successeur attendu, Kevin Warsh.

Prenant acte de sa dernière réunion en tant que président de la Fed, Jerome Powell a félicité son successeur prévu, Kevin Warsh.
Prenant acte de sa dernière réunion en tant que président de la Fed, Jerome Powell a félicité son successeur prévu, Kevin Warsh.
ATS

Keystone-SDA

29.04.2026, 21:03

29.04.2026, 22:14

Sous réserve de confirmation par un vote du Sénat, Kevin Warsh prendra ses fonctions le 15 mai en remplacement de Jerome Powell, qui aura présidé la Fed durant plus de huit ans.

M. Powell a par ailleurs annoncé qu'il restera comme gouverneur de la Fed, il fera «profil bas». Il a salué la clôture de la procédure judiciaire à son encontre, restant néanmoins vigilant pour la suite. M. Powell a souligné l'importance d'avoir une Fed «affranchie des influences politiques».

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