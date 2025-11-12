  1. Clients Privés
Pour 2026 Fenaco augmente sa masse salariale de 1%

ATS

12.11.2025 - 10:28

La société coopérative agricole bernoise Fenaco augmente sa masse salariale totale de 1% pour 2026. Les négociations salariales incluent également des ajustements du salaire minimum et des salaires de référence.

La société coopérative agricole bernoise Fenaco augmente sa masse salariale totale de 1% pour 2026. (archive)
La société coopérative agricole bernoise Fenaco augmente sa masse salariale totale de 1% pour 2026. (archive)
ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 10:28

12.11.2025, 10:37

Le salaire minimum augmentera l'an prochain de 100 francs pour atteindre 4100 francs, et les salaires de référence pour les apprentis de 2e et 3e années augmenteront de 50 francs pour atteindre respectivement 4250 et 4350 francs, indique mercredi dans un communiqué Fenaco.

L'inflation en Suisse a fortement diminué en 2025, poursuit le communiqué. Fin septembre, la Banque nationale suisse (BNS) prévoyait une inflation de seulement 0,5% pour 2026. Pour Fenaco, l'accord salarial conclu représente donc «une augmentation significative du salaire réel».

Les syndicats Unia et Syna se sont toutefois opposés à l'accord salarial. S'ils approuvent le montant global, ils jugent l'augmentation en pourcentage (0,1%) insuffisante.

