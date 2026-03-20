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Feu vert Donald Trump aura sa pièce de monnaie

ATS

20.3.2026 - 06:45

Une commission d'homologation esthétique des bâtiments et objets publics a donné jeudi son feu vert à l'iconographie d'une pièce de monnaie commémorative en or à l'effigie du président américain Donald Trump. Elle va être frappée à l'occasion du 250e anniversaire des Etats-Unis.

Donald Trump aura sa pièce de monnaie.
Donald Trump aura sa pièce de monnaie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.03.2026, 06:45

Le trésor américain a confirmé à l'AFP le vote favorable de la commission des beaux-arts, dont l'ensemble des membres a été nommé par Donald Trump.

Après que plusieurs dessins différents ont été étudiés, la commission a finalement approuvé un motif représentant, côté face, le président américain debout, les poings fermés et appuyés sur un bureau, le visage déterminé. Côté pile, la pièce de collection montre un aigle, symbole des Etats-Unis, selon un document publié par la commission.

Le prix de vente de la pièce n'a pas encore été communiqué, mais des objets équivalents sont proposés à plus de 1000 dollars par la monnaie des Etats-Unis, l'US Mint.

«Alors que nous approchons de notre 250e anniversaire, nous sommes ravis de préparer des pièces qui symbolisent l'esprit de notre pays et notre démocratie», a dit le trésorier des Etats-Unis, Brandon Beach, dans une déclaration transmise à l'AFP. «Il n'y a pas de portrait plus emblématique pour ces pièces que notre président Donald Trump», ajoute-t-il.

Il a rappelé que deux autres pièces, l'une d'un dollar et l'autre d'une once d'or (environ 31 grammes) sont également à l'étude.

L'ébauche présentée l'automne dernier pour la pièce d'un dollar montrait Donald Trump sur les côtés pile et face, une combinaison très rare pour de la monnaie officielle. Côté pile, le président américain apparaissait le poing levé, entouré des mots «FIGHT FIGHT FIGHT» (battez-vous).

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