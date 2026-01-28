  1. Clients Privés
Plan-les-Ouates La justice genevoise prononce la faillite de Geneuro

ATS

28.1.2026 - 12:48

La justice genevoise ne prolonge pas le sursis concordataire dont bénéficiait Geneuro jusqu'au 27 janvier, indique mercredi la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Le laboratoire basé à Plan-les-Ouates est ainsi déclaré en faillite 20 ans après sa fondation, en février 2006.

Le laboratoire Geneuro, basé à Plan-les-Ouates (GE), est déclaré en faillite 20 ans après sa fondation (image d'illustration).
Le laboratoire Geneuro, basé à Plan-les-Ouates (GE), est déclaré en faillite 20 ans après sa fondation (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

28.01.2026, 12:48

28.01.2026, 12:55

Compte-tenu du niveau d'endettement, Geneuro prévient de son côté qu'il est peu probable que les actionnaires perçoivent le moindre produit de sa liquidation.

La direction avait jeté l'éponge en juin 2024, dans le sillage de l'échec du programme clinique évaluant le témélimab contre les syndromes neuropsychiatriques consécutifs à une infection à la Covid-19. L'entreprise avait alors annoncé se séparer de sept de ses neuf employés, dont les cinq membres de sa direction générale.

En difficulté. Geneuro dépose une requête de sursis concordataire

En difficultéGeneuro dépose une requête de sursis concordataire

La société avait demandé dans la foulée, puis obtenu en septembre de cette même année d'être placée en sursis concordataire pour trois mois. Cette mesure a été reconduite à quatre reprises, avec pour objectif de permettre aux responsables d'explorer toutes les options envisageables, entre recapitalisation, monétisation d'actifs et restructuration de la dette.

Exclue de cette procédure, la filiale française Geneuro Innovation avait été liquidée en juillet 2025 déjà.

