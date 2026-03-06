  1. Clients Privés
Dette Fitch maintient la note de la France à A+

7.3.2026 - 00:26

Fitch a maintenu vendredi la note de la dette souveraine de la France à A+ avec perspective stable. L'agence de notation souligne la solidité de l'économie et des institutions, tout en pointant une dette publique élevée et un contexte politique compliqué.

Depuis septembre, Fitch Ratings note la France en A+, considérant ainsi sa dette comme "de qualité moyenne supérieure" (archives).
Fitch Ratings relève dans un communiqué que la France dispose d'une économie diversifiée avec un revenu par habitant et des indicateurs de gouvernance supérieurs à la médiane des pays notés dans la catégorie A+.

En revanche, «un niveau de dette publique élevé et en hausse, un contexte sociopolitique qui complique l'assainissement budgétaire à moyen terme et un potentiel de croissance relativement faible pèsent sur la notation», précise l'agence américaine.

La décision de Fitch «s'inscrit dans le prolongement des efforts engagés par le gouvernement dans le cadre du budget 2026 pour maîtriser les finances publiques», a salué le ministre de l'économie Roland Lescure dans une déclaration transmise à l'AFP. «Le gouvernement reste pleinement mobilisé pour poursuivre la réduction du déficit et de la dette», a-t-il assuré.

Discussions «difficiles» en 2027

Depuis septembre, Fitch Ratings note la France en A+, considérant ainsi sa dette comme «de qualité moyenne supérieure».

L'agence déplorait à l'automne «le faible bilan» français en matière de réduction du déficit public et de respect des règles budgétaires de l'Union européenne et s'inquiétait «de la fragmentation et de la polarisation croissantes de la vie politique française».

Six mois plus tard, on constate que la croissance française a été en 2025 un peu meilleure que ce que le gouvernement prévoyait, de 0,9% au lieu de 0,7%.

De plus, le premier ministre de centre-droit Sébastien Lecornu a réussi à faire adopter un budget «de compromis», avec l'appui des socialistes, en février.

Mais le budget 2026 n'a été adopté qu'au prix d'une réduction du déficit public moindre qu'espéré (5% du PIB inscrit dans la loi de finances au lieu de 4,7% dans le projet de budget), après 5,4% en 2025, car le gouvernement a dû faire des concessions importantes à la gauche, dont la suspension de la réforme des retraites.

«Les discussions sur le budget 2027 devraient être tout aussi difficiles», estime Fitch dans son communiqué, indiquant qu'il «existe peu de marge pour une consolidation budgétaire rapide avant l'élection présidentielle de 2027».

Côté déficit public, Fitch l'attend à 4,9% du PIB en 2026, «proche de l'objectif gouvernemental de 5%». «Cela représenterait une légère amélioration par rapport aux 5,4% estimés pour 2025, mais resterait supérieur à la médiane de 3,3% pour les pays notés A», précise l'agence.

