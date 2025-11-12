  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Transport aérien Flughafen Zürich: fréquentation et recettes accélèrent en octobre

ATS

12.11.2025 - 18:23

L'exploitant de tarmacs Flughafen Zürich a vu passer 3,17 millions de passagers en son seul fief klotenois courant octobre, 6,7% de plus qu'un an auparavant.

Les volumes de fret, comme ceux de passagers ou encore les recettes commerciales, ont progressé le mois dernier à l'aéroport de Zurich. (archive)
Les volumes de fret, comme ceux de passagers ou encore les recettes commerciales, ont progressé le mois dernier à l'aéroport de Zurich. (archive)
ATS

Keystone-SDA

12.11.2025, 18:23

12.11.2025, 18:29

Si le ratio entre voyageurs continentaux et intercontinentaux s'est maintenu autour de trois pour un, la part de ceux en provenance ou à destination de l'Amérique du nord a reculé sur un mois de 9,9% à 8,7%.

Le nombre total de mouvements d'appareils a enflé de 3,4% à 24'625 décollages ou atterrissages. Le coefficient de remplissage des sièges offerts a gagné une quarantaine de points de base pour atteindre 83,2%. Le volume de fret de son côté a enflé de 0,3% à 39'831 tonnes.

Les revenus des commerces ont bondi de 4,8% à 58,3 millions de francs. La propension à la dépenses des visiteurs a s'est envolée de près de 8% outre-contrôles et a grappillé 0,5% dans la partie ouverte au grand public.

Les structures sud-américaines opérées par le groupe zurichois ont connu des fortunes diverses. Au Brésil, l'aéroport de Florianópolis a enregistré une baisse de 1,5% du nombre de passagers, à 431'058, celui de Vitória/Macaé une hausse de 17,9% à 360'735 et celui de Natal une contraction de 4,1% à 201'393.

Au Chili, Antofagasta a vu sa fréquentation progresser de 4,5% à 250'212 passagers et Iquique baisser d'autant à 140'008 voyageurs.

Initialement attendue pour la fin de l'année dernière, la mise en service du nouvel aéroport international de Noida, en périphérie de New Dehli, se fait toujours attendre.

Les plus lus

«Un véritable enfer»: elle explique ce que ça fait d'être un membre des Royals
Un email d'Epstein publié: «bien sûr, Trump savait à propos des filles»
«Notre long cauchemar national touche enfin à sa fin»
Vous avez raté les aurores boréales? Rattrapez-vous la nuit prochaine!
Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine !
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé