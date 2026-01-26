  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Commerce de détail Fnac Darty cherche à vendre Nature & Découvertes

ATS

26.1.2026 - 09:31

Fnac Darty a annoncé lundi chercher à se séparer de l'enseigne dédiée au bien-être Nature & Découvertes, qu'il avait acquise en 2019 mais dont les difficultés plombent les comptes du groupe. Nature & Découvertes compte deux magasins en Suisse, à Lausanne et à Genève.

Si Fnac Darty compte une vingtaine de points de vente en Suisse, l'enseigne Nature & Découvertes est présente à Lausanne et à Genève (archives).
Si Fnac Darty compte une vingtaine de points de vente en Suisse, l'enseigne Nature & Découvertes est présente à Lausanne et à Genève (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.01.2026, 09:31

26.01.2026, 09:33

«Les défis rencontrés depuis plusieurs trimestres par Nature & Découvertes ont perduré malgré les initiatives mises en place pour redynamiser l'activité», indique Fnac Darty dans ses résultats préliminaires publiés en même temps que l'annonce d'une OPA de la part de son premier actionnaire Daniel Kretinsky.

«Le groupe a décidé de lancer un processus actif de recherche de partenaire qui serait plus à même de soutenir son développement», ajoute Fnac Darty dans son communiqué, précisant reclasser l'enseigne en «IFRS 5», soit les actifs destinées à la vente, d'un point de vue comptable.

Les résultats préliminaires du groupe pour 2025, non audités, laissent entrevoir un chiffre d'affaires stable à périmètre constant, à 10,3 milliards d'euros (9,5 milliards de francs), tout comme le quatrième trimestre 2025.

Mais les trois derniers mois de l'année ont été pénalisés par «la contre performance de la France», qui recouvre près de 60% de l'activité de Fnac Darty, et dont le chiffre d'affaires a baissé de 0,6% à périmètre constant.

«Les chiffres publiés par la Banque de France la semaine dernière confirment un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution avec une pression forte sur la consommation et la confiance des ménages», indique Fnac Darty dans sa publication financière, ajoutant que pour le reste de l'Europe, les performances sont «très satisfaisantes».

Les plus lus

Thriller juridique autour de Melania Trump et sa relation avec Jeffrey Epstein
Après l'incendie du «Constellation», la facture va être salée
Coup dur pour la Suisse ! Un descendeur se blesse gravement
Nous connaissions tous la voix de cet homme, qui vient de s'éteindre
Marion Maréchal : «En ce qui concerne Donald Trump, je n'ai pas changé»
Zones dangereuses : un drone révolutionnaire voit le jour