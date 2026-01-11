  1. Clients Privés
Fonds propres Exigences strictes et dures à respecter pour UBS

ATS

11.1.2026 - 09:30

Le renforcement des exigences en matière de fonds propres pour l'UBS prévu par le Conseil fédéral est sous pression. Des critiques politiques émergent depuis la fin de la procédure de consultation.

Critique du durcissement des règles en matière de fonds propre, UBS a reçu un soutien politique dans sa démarche (image symbolique).
Critique du durcissement des règles en matière de fonds propre, UBS a reçu un soutien politique dans sa démarche (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

11.01.2026, 09:30

11.01.2026, 09:42

Le Conseil fédéral souhaite que les banques d'importance systémique actives à l'échelle internationale doivent désormais couvrir intégralement leurs filiales étrangères avec des fonds propres. Actuellement, cette exigence s'élève encore à environ 60%.

Face à cette nouvelle réglementation, les réactions sont contrastées: «cette mesure est disproportionnée et affaiblit la place financière suisse», écrit l'UDC. Le PVL estime lui qu'il est «problématique que la couverture en fonds propres des participations étrangères dans la maison mère soit isolée et présentée avant la conclusion des autres paquets de réglementation bancaire».

Les cantons disent «oui mais», insistant sur la nécessité d'une réglementation mesurée. Plusieurs grands cantons rejettent complètement le projet.

