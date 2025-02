Le géant français des cosmétiques L'Oréal a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net de 6,4 milliards d'euros en 2024, en hausse de 3,6% sur un an malgré un contexte «perturbé» par le marché chinois toujours en retrait. Le groupe affiche pour 2025 des ambitions de «conquêtes», selon son directeur général.

Leur chiffre d'affaires annuel a progressé de 5,6% à 43,48 milliards d'euros. sda

Keystone-SDA, afp ATS

«Compte tenu du contexte qui a quand même été pour le moins perturbé, on est globalement très satisfait de cette année», a déclaré à l'AFP le directeur général de L'Oréal Nicolas Hieronimus, en se félicitant de la marge d'exploitation «record» de 20%.

«On est en phase de conquêtes», a expliqué Nicolas Hieronimus. Conquêtes «géographiques où on mise beaucoup sur les pays émergents, mais on va aussi beaucoup investir sur le consommateur américain»; «conquête de nouveaux consommateurs», «on va partir à l'offensive sur les hommes et sur les 60 ans et plus» et conquête de «nouvelles technologies», a-t-il précisé.

En 2024, «on espérait tous un rebond du marché chinois. On s'est rendu compte assez rapidement dans l'année, mais particulièrement à la mi-année, que cet écosystème ne repartait pas», a expliqué M. Hieronimus, évoquant cependant pour L'Oréal une «très belle année en Europe» et «une belle année aux États-Unis».

Alors que les ventes en Asie du Nord reculent de 3,4% sur un an à 10,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de l'Europe progresse de 9,3% à 14,2 milliards d'euros et celui de l'Amérique du Nord de 5,9% à 11,8 milliards d'euros.

Par division, les ventes de produits grand public (Garnier, Maybelline...) sont en hausse de 5,3% à 15,98 milliards d'euros avec une «année exceptionnelle» pour L'Oréal Paris, selon le communiqué. Dans cette division, la forte dynamique des ventes en Europe et dans les marchés émergents a contrebalancé les performances plus faibles en Chine et aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires de L'Oréal luxe (Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani...) progresse de 4,5% à 15,59 milliards d'euros tiré par l'Amérique du Nord. Les ventes de la division beauté dermatologique (La Roche-Posay, CeraVe, Vichy...) progressent de 9,3% à 7 milliards d'euros et celles de la division des produits professionnels de 5% à 4,89 milliards d'euros.

Lors du conseil d'administration, Françoise Bettencourt Meyers a annoncé ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administratrice et proposé que la holding familiale Téthys, représentée par son directeur général adjoint Alexandre Benais, rejoigne le conseil d'administration. Pour remplacer Mme Bettencourt Meyers à la vice-présidence du conseil d'administration, la famille Bettencourt Meyers a proposé la nomination de son fils Jean-Victor Meyers.

L'Oréal proposera à ses actionnaires un dividende de 7 euros contre 6,60 euros au titre de 2023.