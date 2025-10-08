  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Allemagne Fort recul de la production en août, la récession menace

ATS

8.10.2025 - 10:30

La production industrielle allemande a fortement reculé en août, bien plus qu'attendu, ravivant les craintes d'une contraction de la première économie européenne durant le trimestre d'été dans le sillage des droits de douane américains.

La ministre allemande de l'Economie, Katharina Reiche, présente mercredi les prévisions d'automne du gouvernement fédéral pour l'année en cours et 2026. (archive)
La ministre allemande de l'Economie, Katharina Reiche, présente mercredi les prévisions d'automne du gouvernement fédéral pour l'année en cours et 2026. (archive)
ATS

Keystone-SDA

08.10.2025, 10:30

08.10.2025, 11:31

De juillet à août, la production industrielle a chuté de 4,3%, contre un recul d'1% anticipé par les analystes sondés par Factset, et après un rebond d'1,3% en juillet, selon des données publiées mercredi par l'office statistique Destatis, qui confirment le parcours erratique de l'indicateur.

Ces données «viennent accroître le risque d'un nouveau trimestre de contraction pour l'économie allemande», selon l'économiste Carsten Brzeski, de la banque ING, après que le PIB allemand a chuté de 0,3% au deuxième trimestre.

Un tel scénario léger ferait tomber le pays dans une récession technique, lorsque l'activité économique recule pendant deux trimestres d'affilée.

La ministre de l'Economie, Katharina Reiche, présente mercredi les prévisions d'automne du gouvernement pour l'année en cours et 2026.

L'économie allemande sort de deux années de récession à cause de la hausse de prix de l'énergie, de la baisse de la demande mondiale et de la compétition asiatique de plus en plus féroce.

La baisse de la production en août est principalement due au fort recul de l'industrie automobile, de 18,5% sur un mois, à cause des congés d'usine et de changements de production, note Destatis.

La construction mécanique a également perdu 6,2% après une hausse de 9,2% en juillet. La production dans l'industrie pharmaceutique a chuté de 10,3%.

Depuis juillet, s'ajoutent également les droits de douane américains, qui taxent à 15% la plupart des produits européens.

Une frénésie d'achats avant l'instauration de ces droits de douane avait bénéficié aux piliers du modèle économique allemand, les exportations et la production industrielle.

Cependant, la reprise de la croissance au trimestre dernier pourrait avoir été «entièrement due» à ces commandes en prévision de l'imminence des droits de douane, prévient M. Brzeski.

Bien que les nouvelles commandes nationales aient fortement augmenté en août, la faiblesse de la demande étrangère «freine le développement des affaires», observe le ministère de l'économie dans un communiqué séparé.

Les indicateurs brossent un «tableau mitigé» et reflètent «le niveau élevé d'incertitudes géopolitiques», ajoute le communiqué.

Les plus lus

Le DFAE prend une décision qui sème le trouble
Plusieurs départs après un «coup de poignard dans le dos» !
Vive agitation autour de la famille Xhaka à Liestal !
Nicole Kidman rompt le silence après l'annonce retentissante de son divorce
La santé d’une légende américaine de la musique inquiète
L’un des lauréats du Nobel de physique houspille Donald Trump