  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Energie Fort repli du bénéfice de BKW au 1er semestre

ATS

21.8.2025 - 07:43

BKW a pâti au premier semestre d'une base de comparaison élevée. Le bénéfice net a plongé de 44% sur un an à 203,3 millions de francs, plombé notamment par le résultat négatif du fonds de désaffectation et de gestion des déchets de la centrale nucléaire de Mühleberg.

La centrale nucléaire de Mühleberg a été arrêtée fin 2019 et est en voie de démantèlement (archives)
La centrale nucléaire de Mühleberg a été arrêtée fin 2019 et est en voie de démantèlement (archives)
ATS

Keystone-SDA

21.08.2025, 07:43

21.08.2025, 07:48

L'excédent d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est inscrit à 310,7 millions de francs, en recul de 29%. Les conditions du marché de l'énergie ont poursuivi leur retour à la normale après les perturbations liées à la crise énergétique, explique jeudi l'énergéticien bernois. Les conditions météorologiques ont par ailleurs fait baisser la production hydraulique et éolienne.

Au niveau des recettes, la prestation globale s'est inscrite à 2,25 milliards de francs, ce qui représente un tassement de 3,4%. L'activité Energy Solutions a accusé un repli de 6,3% de ses recettes à 992 millions, causé par une baisse de la production d'électricité.

Pour l'unité Power Grid, l'évolution est considérée stable par BKW à 319,3 millions. Plus de 70'000 compteurs électriques intelligents ont déjà été installés, à une cadence de 500 supplémentaires par jour, affirment les ex-Forces motrices bernoises.

La prestation globale d'Infrastructure & Building a progressé de 1% à 957,5 millions, pour un Ebit de 30,8 millions (+26%). Cette activité profite d'une tendance à la hausse durable, qui concerne toutes ses divisions.

Pour l'exercice 2025, l'entreprise confirme sa feuille de route, reconduisant une prévision d'Ebit entre 650 et 750 millions de francs. Le résultat sera plus élevé au second semestre grâce à des effets saisonniers dans les activités Energy Solutions et Infrastructure & Buildings, précise le communiqué. La stabilité devrait encore prévaloir pour Power Grid.

Les plus lus

«On aurait peut-être dû réagir plus tôt» - Shaqiri tacle Magnin !
Le Conseil fédéral est prêt à tout pour attirer Trump à Genève
«Elle s'excuse de faire rouler ce train ?»
Il dépose sa Jaguar au garage, elle parcourt près de 1000 km... sans lui!
Risque sanitaire: gare à l'abus de chocolat!
«L'Antarctique montre des signes inquiétants de changement»