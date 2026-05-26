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Transports Forte affluence dans les aéroports suisses à la Pentecôte

ATS

26.5.2026 - 10:56

Les aéroports suisses ont vu passer des centaines de milliers de passagers lors du week-end de la Pentecôte. Celui de Zurich a accueilli à lui seul plus de 100'000 passagers par jour entre samedi et lundi.

Les jours fériés comme l'Ascension et la Pentecôte font en règle générale partie des moments forts de l'année, a précisé l'aéroport zurichois mardi à Keystone-ATS.
Les jours fériés comme l'Ascension et la Pentecôte font en règle générale partie des moments forts de l'année, a précisé l'aéroport zurichois mardi à Keystone-ATS.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.05.2026, 10:56

Les jours fériés comme l'Ascension et la Pentecôte font en règle générale partie des moments forts de l'année, a précisé l'aéroport zurichois mardi à Keystone-ATS.

Lundi, l'aéroport de Genève avait estimé à 210'000 le nombre de passagers durant ce week-end prolongé. Celui de Bâle-Mulhouse avait quant à lui fait part de 120'000 personnes dans le même laps de temps.

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