Les aéroports suisses ont vu passer des centaines de milliers de passagers lors du week-end de la Pentecôte. Celui de Zurich a accueilli à lui seul plus de 100'000 passagers par jour entre samedi et lundi.

Les jours fériés comme l'Ascension et la Pentecôte font en règle générale partie des moments forts de l'année, a précisé l'aéroport zurichois mardi à Keystone-ATS. KEYSTONE

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Les jours fériés comme l'Ascension et la Pentecôte font en règle générale partie des moments forts de l'année, a précisé l'aéroport zurichois mardi à Keystone-ATS.

Lundi, l'aéroport de Genève avait estimé à 210'000 le nombre de passagers durant ce week-end prolongé. Celui de Bâle-Mulhouse avait quant à lui fait part de 120'000 personnes dans le même laps de temps.