Pourquoi les taux hypothécaires baissent autant en Suisse?

Les taux hypothécaires ont fortement baissé en Suisse au deuxième trimestre 2025 et se situent déjà presque au niveau le plus bas de l'an dernier, à la mi-décembre, indique une étude de Moneypark. Celle-ci met en avant le fait que le franc est devenu une valeur refuge, pesant sur les taux.

Depuis avril, le franc a enregistré une forte progression par rapport au dollar et influe les taux d'intérêt en Suisse. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Si le plus bas de la mi-décembre n'a pas encore été atteint, les taux sont très proches de ce niveau puisqu'ils ont reculé de plus de 30 points de base (bp) entre avril et fin juin, fait savoir Moneypark dans un communiqué.

«Les durées à moyen terme sont celles qui ont le plus diminué», en raison des baisses attendues des taux, constate la société spécialiste du conseil en financement immobilier et du courtage de prêt hypothécaire.

Elle impute ce mouvement à la baisse, qui devrait continuer, à la politique douanière américaine agressive, «les marchés anticipant un ralentissement de la croissance économique mondiale et les investisseurs se réfugiant dans le franc suisse, considéré comme une valeur refuge». Depuis avril, le franc a enregistré une forte progression par rapport au dollar et influe les taux d'intérêt en Suisse.

Avenir direct incertain

La conjoncture actuelle est en dents de scie, des changements de direction inattendus pouvant toujours survenir à tout moment, avertit-elle néanmoins. «Si, du point de vue actuel, les marchés s'attendent à un retour à des taux d'intérêt négatifs d'ici la fin de l'année, la situation pourrait à nouveau être très différente dans quelques semaines».

Au vu du repli actuel, la demande de durées à court et moyen terme devrait cependant continuer à augmenter, estime le rapport.

«Il est intéressant de noter que les prestataires d'hypothèques Saron n'ont répercuté qu'une partie de la baisse des taux directeurs sur leur clientèle (18 bp) et ont ainsi réalisé une augmentation de leur propre marge». Les hypothèques Saron seraient encore plus attrayantes en termes de prix en cas de nouvelle baisse du taux directeur, mais Moneypark ne s'attend toutefois par à une hausse substantielle de la demande en raison de la faible différence avec les hypothèques à taux fixe à court et moyen terme.

L'étude note en outre que la concurrence entre prestataires s'est récemment accélérée et devrait encore s'intensifier, «en particulier pour les durées à court terme». «Le prestataire le plus avantageux pour une hypothèque à taux fixe sur dix ans se situe actuellement 57 points de base en dessous de la moyenne de tous les prestataires», relève-t-elle.

La grande majorité des prestataires hypothécaires interrogés prévoient par ailleurs que la Banque nationale suisse (BNS) procède à la sixième baisse consécutive des taux directeurs lors de son évaluation de la situation de politique monétaire le 19 juin. Une petite baisse des taux de 25 points de base qui ramènerait le taux directeur à 0% serait nettement mieux accueillie qu'une baisse de 50 points et donc un retour à des taux directeurs négatifs.