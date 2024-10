La Ville de Lausanne recherche de nouveaux talents. Début octobre, elle tiendra deux stands au Forum EPFL, l'un en son nom, l'autre en celui des Services industriels de Lausanne (SiL) qui sera plus spécifiquement dédié à la transition énergétique. Elle y présentera ses métiers techniques et atouts en tant «qu’employeuse responsable et engagée».

La Ville de Lausanne sera présente au Forum EPFL afin de recruter de nouveaux talents dans les métiers techniques au SwissTech Convention Centre à l'EPFL (archives). ATS

Pour réaliser ses projets, l’administration lausannoise recherche régulièrement des personnes formées dans les domaines techniques: environnement, électricité, thermique, mobilité, physique des bâtiments, génie civil, technologies industrielles ou encore mécanique, électronique, informatique, chimie ou encore microbiologie.

Dans le cadre du Forum EPFL, des collaboratrices et collaborateurs actifs dans des métiers techniques partageront leur enthousiasme pour les projets qu’ils mènent. Du personnel des ressources humaines sera également présent pour renseigner les personnes intéressées, indique la Ville mercredi dans un communiqué.

Les étudiants qui s’intéressent aux missions de service public pourront postuler aux postes de travail ouverts. Forte d’une équipe de 5600 personnes actives dans plus de 300 métiers, la Ville de Lausanne est l’un des plus gros employeurs de la région, rappelle-t-elle.

Le Forum EPFL, plus grand salon de recrutement estudiantin d'Europe, se tient dès lundi et jusqu'au 11 octobre au SwissTech Convention Center.

