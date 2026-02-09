Le géant taïwanais de la tech Foxconn a annoncé mercredi un bond de 35% de son bénéfice net au deuxième trimestre sur un an, à la faveur de la forte demande en serveurs pour l'intelligence artificielle (IA).

Le mastodonte de la sous-traitance électronique profite notamment de l'essor des centres de calcul. (archive)

Informatique Foxconn affiche une hausse de son bénéfice net au second trimestre

La société, spécialisée dans l'assemblage de composants pour des entreprises comme Apple, est passée à la fabrication de serveurs d'IA pour Nvidia, de véhicules électriques ou encore de robots.

Le plus gros sous-traitant mondial de composants électroniques, aussi appelé Hon Hai Precision Industry, a enregistré un bénéfice net de 59,97 milliards de nouveaux dollars de Taïwan (1,5 milliard de francs) d'avril à juin 2026, soit une hausse de 35% par rapport à la même période l'an dernier.

Ce résultat a dépassé les estimations de 58,38 milliards issues d'une enquête Bloomberg menée auprès d'analystes.

Le chiffre d'affaires pour ces trois mois s'est élevé à 2530 milliards, en hausse de 41% par rapport à la même période l'an dernier.

«L'infrastructure d'IA est le moteur de la croissance», a déclaré Foxconn dans son communiqué sur les résultats.

L'entreprise prévoit une «forte croissance en glissement annuel» pour le trimestre en cours et «des perspectives solides pour l'ensemble de l'année».

Les gouvernements et les géants de la technologie investissent des sommes colossales dans la construction de centres de données capables de former et d'exploiter des outils d'IA tels que des chatbots, des générateurs d'images et des agents capables d'exécuter des tâches.

Cela a donné un coup d'accélérateur à l'activité de Foxconn, qui fabrique les serveurs utilisés dans ces centres de données.