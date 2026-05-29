L'année a bien débuté pour l'industrie technologique helvétique, avec un net rebond des entrées de commandes et une croissance tant du chiffre d'affaires que des exportations.

La tendance positive repose sur des bases fragiles (archives). ATS

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Cette évolution repose toutefois sur des bases «fragiles» et les risques s'amoncellent, avertit Swissmem.

De janvier à mars, les entrées de commandes ont progressé de 10,1% sur un an, indique vendredi l'association des entreprises de l'industrie des machines, des équipements électriques, des métaux et branches technologiques apparentées. Les recettes se sont, elles, améliorées de 3,4% et les exportations de 1,1%.

Dans le détail, par marché, l'UE a été un moteur avec une croissance de 3,9% des exportations, tandis que l'Asie (-4,5%) et les Etats-Unis (-4,2%) ont nettement reculé.

Par groupe de marchandises, les exportations d'instruments de mesure, de contrôle et de précision (-4,4%) ainsi que de machines, appareils et équipements mécaniques (-3,9%) ont reculé. A l'inverse, les livraisons vers l'étranger de véhicules ferroviaires, routiers et aériens (+28,4%) se sont envolées, grâce à quelques commandes importantes.

Au total, les exportations ont atteint 17 milliards de francs.

Le taux d'utilisation des capacités dans les entreprises a atteint 81,6%, se stabilisant ainsi à un niveau bas, inférieur à la moyenne à long terme de 85,6%. Au cours de la période sous revue, l'industrie technologique comptait 324'200 employés, soit 0,4% de plus qu'au trimestre précédent.

«Les principaux indicateurs laissent présager une évolution toujours positive», notamment l'indice des directeurs d'achat (PMI) qui montre des signes encourageants, relève Stefan Brupbacher, directeur de Swissmem. Les entreprises sont prudemment optimistes, 36% d'entre elles tablant sur une hausse des commandes étrangères au cours des douze prochains mois, quand 39% anticipent un niveau de commandes stable.

Demande dans l'IA

Cette reprise reste cependant ténue, avertit Swissmem, puisqu'elle repose sur les grandes entreprises de la branche et certains sous-secteurs. Par exemple, l'électrotechnique industrielle et les solutions énergétiques jouissent de la demande en centres de données et en solutions d'IA, ainsi que dans le domaine spatial. Les PME ont, elles, vu leurs recettes reculer de 1,8%.

«C'est un équilibre fragile. Le risque de chute est considérable», avertit M. Brupbacher.

A cela s'ajoutent les risques lié à l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient et la hausse des coûts de l'énergie et des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement qu'elle a entraîné, s'ajoutant aux droits de douane américains et aux restrictions commerciales de l'UE.

Ces facteurs «pourraient mettre fin à la tendance positive du jour au lendemain», craint-il.

Et d'appeler au maintien de conditions-cadres favorables en Suisse, avec par exemple l'adoption rapide de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, ou encore le rejet de l'initiative pour une Suisse à 10 millions d'habitants.