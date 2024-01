L'exploitant de remontées mécaniques Jungfraubahn a enregistré en 2023 une nette progression de la fréquentation sur l'ensemble de ses lignes, sans dépasser les chiffres d'avant la pandémie de Covid-19. Les perspectives semblent prometteuses pour la saison d'hiver.

La nouvelle saison de sports d'hiver a commencé le 2 décembre sous des auspices assez favorables. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) ATS

La ligne historique Jungfraubahn a vu le nombre de passagers s'envoler de 61,1% sur un an à quelque 1 million, indique jeudi l'entreprise oberlandaise. En comparaison à 2019, un exercice qualifié de «record» par le groupe bernois, la fréquentation a par contre baissé de 4,6%.

Pour le service de télécabines entre Grindelwald et First, une hausse de 27,3% à 842'300 personnes transportées est constatée. La ligne reliant Lauterbrunnen à Mürren (Mürrenbahn) a connu une hausse de 23,8% de sa fréquentation à 451'900 passagers, contre une augmentation de 29,4% à 825'000 personnes pour le funiculaire Harderbahn. La télécabine tri-câble Eigerexpress, mise en service en 2020, a généré une fréquentation de quelque 2 millions de personnes, en hausse de 38,8% sur un an.

Le nombre de skieurs transportés pour le domaine de la Jungfrau a atteint 207'800 (+28,1%).

Dans son communiqué, Jungfraubahn affirme que la fréquentation n'a cessé de progresser de mois en mois en 2023, le nombre de touristes en provenance d'Asie du sud-est, d'Inde et des Etats-Unis ayant fortement augmenté. Les visiteurs chinois et japonais ont retrouvé le chemin de l'Oberland bernois au deuxième semestre, moins cependant que lors des années de grande affluence. Il a manqué encore environ 120'000 clients pour atteindre ces sommets.

La nouvelle saison de sports d'hiver a commencé le 2 décembre sous des auspices assez favorables. A en croire la société bernoise, plus de 32'000 forfaits de ski «Top4» ont été écoulés lors de la préventes, soit 1000 de moins que l'année précédente. Cependant, le nombre de visiteurs a bondi de 28,1% à 207'800 personnes. Jungfraubahn revendique le «meilleur début de saison» de son histoire.

fr