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Plus de 21’000 visiteurs Fréquentation élevée à Divinum, signal positif pour la filière

ATS

29.3.2026 - 13:41

Le Salon suisse des vins Divinum connaît une forte affluence pour sa 9e édition à Morges, avec une fréquentation comparable à celle de l’édition record de 2025. Ce succès est perçu comme un signal d’encouragement pour une viticulture confrontée à plusieurs défis.

Le salon Divinum se termine lundi et devrait à nouveau dépasser les 20’000 visiteurs (archives).
Le salon Divinum se termine lundi et devrait à nouveau dépasser les 20’000 visiteurs (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.03.2026, 13:41

29.03.2026, 13:43

Depuis mercredi, le nombre d’entrées enregistrées se rapproche des plus de 21’000 visiteurs accueillis l’an dernier, ont indiqué dimanche les organisateurs dans un communiqué. L’événement, qui se tient sous les tentes du Parc des sports, suscite un vif enthousiasme tant chez les vignerons que chez le public.

Dans un contexte marqué par la baisse de consommation, la concurrence des vins étrangers et le changement climatique, la branche voit dans cette affluence un soutien important. Des réflexions sont en cours pour renforcer la position des vins suisses, notamment via des solutions de vente en ligne adaptées aux nouvelles habitudes d’achat. Le salon se termine lundi et devrait à nouveau dépasser les 20’000 visiteurs.

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