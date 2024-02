La Maison Cailler a connu une fréquentation record l'an dernier. Le musée installé à Broc (FR), ouvert en 2010 et dédié au chocolatier éponyme, a accueilli pas moins de 437'640 visiteurs, soit 1200 par jour en moyenne.

Le public suisse a constitué la majorité des visiteurs de la Maison Cailler en 2023, avec 53% du total (archives). ATS

Le nombre a augmenté de 17% par rapport à l’année antérieure, laquelle avait déjà été couronnée d’un succès dépassant les attentes, et de 5% par rapport au précédent record remontant à 2019, a indiqué jeudi la Maison Cailler. Le public suisse a constitué la majorité des visiteurs, avec 53% du total.

En tête des cantons de provenance figure Vaud, suivi de Fribourg, Genève, Berne, Valais et Zurich. Sur le plan international, les touristes sont venus en premier lieu de France, avec une forte croissance de 16%. Derrière, on trouve l’Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord.

La Maison Cailler a réalisé par ailleurs une belle reprise avec le public en provenance d’Asie, précise le communiqué. Au-delà, le site gruérien appartenant à la multinationale vaudoise Nestlé a confirmé son statut d’attraction la plus visitée de Suisse romande et reste l’une des plus courues du pays.

Investissements en cours

L’année 2023 a été jalonnée par de nombreuses nouveautés et festivités qui ont contribué à la fréquentation record de la Maison Cailler. La gare rénovée de Broc-Chocolaterie, à quelques mètres du musée et de la fabrique, a été connectée au réseau ferroviaire national, facilitant ainsi la venue des visiteurs par le rail.

Le Chocolat Express a été lancé en outre, afin d'inciter les voyageurs à venir à Broc en transports publics. Le train est entièrement habillé aux couleurs de la marque Cailler. L'exercice a aussi marqué les 100 ans du chocolat Frigor et les 125 ans de la fabrique de Broc.

Nestlé investit actuellement dans celle-ci 9 millions de francs en vue de sa modernisation. «C’est avant tout la qualité de l’expérience offerte aux visiteurs qui prime», avance en guise d'explication du succès Fleur Helmig, la directrice de la Maison Cailler, cité dans le communiqué.

lp, ats