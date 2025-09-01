  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Criminalité France: des dizaines de milliers de fausses peluches Labubu saisies

ATS

1.9.2025 - 17:31

L'engouement pour les peluches Labubu a provoqué des ruées dans les plus de 400 magasins chinois Pop Mart dans le monde. Les douanes françaises ont saisi des dizaines de milliers de faux durant l'été. (archives)
L'engouement pour les peluches Labubu a provoqué des ruées dans les plus de 400 magasins chinois Pop Mart dans le monde. Les douanes françaises ont saisi des dizaines de milliers de faux durant l'été. (archives)
ATS

Des dizaines de milliers de fausses peluches Labubu, poupées devenues virales, ont été saisies durant l'été, ont annoncé lundi dans un communiqué les douanes françaises, qui ont mis la main sur 70'000 articles de contrefaçon au total lors de différents contrôles.

Keystone-SDA

01.09.2025, 17:31

Les saisies ont eu lieu lors de quatre opérations distinctes en France étalées du 30 juillet au 20 août.

Le 31 juillet, 25'000 peluches «semblant contrefaire la marque Labubu» ont été saisies par les douanes dans un camion en provenance de Grande-Bretagne.

Produites en quantités limitées par la chaîne chinoise de magasins Pop Mart, les Labubu (prononcer «La-bou-bou") sont généralement vendues dans des «boîtes mystère» où l'acheteur ignore quel modèle est à l'intérieur.

Ruées

L'engouement pour ces peluches a provoqué des ruées dans les plus de 400 magasins Pop Mart dans le monde.

D'après les douanes, les peluches saisies comportaient des fautes d'orthographe, Pop Mart ayant par exemple été transformé en «Pap Mort».

Le lendemain, les douaniers de Mulhouse réalisaient une opération similaire et découvraient près de 20'000 fausses peluches Labubu dans un camion reliant l'Espagne à la Pologne.

Les douanes ont également mené des contrôles sur les marchés. Dans le sud, au marché de Vias (Hérault), deux commerçants vendaient «des peluches, figurines, cartes à jouer et porte-clés imitant des marques emblématiques telles que Coca-Cola, Nike, Minecraft, Pokémon ou encore Disney».

Contrôlé à un péage dans le nord le 20 août, un forain en possession de contrefaçons diverses reconnaissait qu'il comptait les proposer comme lots sur son stand de lancer d'anneaux.

«Derrière un simple 'souvenir' acheté sur un marché ou dans une foire peut se cacher une contrefaçon», rappellent les douanes françaises.

Les plus lus

Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
Carte de crédit : ces erreurs peuvent coûter beaucoup d’argent !